Die ersten Patienten sind schon eingezogen: Start im 23-Millionen-Anbau der Klinik Wartenberg

Einer der Ersten, die am Montag in den Klinik-Erweiterungsbau umgezogen sind: Anton Eisenreich aus der Nähe von Markt Schwaben zeigte sich zufrieden mit seinem neuen Zimmer und lobte die Helligkeit sowie den Blick nach draußen in den Park. Auch der soll bald neu gestaltet werden.

Auch der Park wird demnächst neu gestaltet

von Markus Schwarzkugler schließen

Der Montag war quasi ein Feiertag in der Klinik Wartenberg: Die ersten Patienten sind in den neuen, modernen Anbau am Südwestflügel eingezogen. Der vorläufige Höhepunkt für das 23-Millionen-Euro-Projekt.

Wartenberg - Etwas weniger als 100 Schritte sind es vom Pflegestützpunkt der Station 6 im Bestandsbau der Klinik Wartenberg zum Pflegestützpunkt der neuen Station A3, wie die Station für Akutgeriatrie jetzt heißt. Nun beleben die ersten Patienten und Pfleger das neue Bettenhaus mit knapp 50 Patientenzimmern.

„Mit dem Bezug des Neubaus erfolgt nun eine räumliche Trennung von Akut- und Rehabereich“, teilt Klinik-Sprecherin Irene Hilf mit. Im Neubau sind künftig auf insgesamt vier Ebenen die Akutstationen und die Palliativstation untergebracht, im Bestandsbau die Abteilungen für die geriatrische Reha. „Da die frei werdenden Akutstationen im Bestandsbau mit Reha-Patienten belegt werden, erfährt der Rehabereich einen signifikanten Zuwachs an Betten“, so Hilf.

Einer der ersten Patienten im neuen Gebäude war am Montag Anton Eisenreich aus der Nähe von Markt Schwaben: „Die Zimmer sind hell, modern eingerichtet und haben einen schönen Blick nach draußen in den Park“, sagte er zufrieden.

Am heutigen Mittwoch sollen nun die Stationen im 1. und 2. Obergeschoss des Neubaus in Betrieb gehen. Der Umzug der Palliativstation, die künftig im Erdgeschoss untergebracht sein wird, damit die Patienten in ihren Betten ins Freie geschoben werden können, ist für den Sommer geplant.

Das 23 Millionen Euro teure Bauprojekt wird vom Freistaat zu gut einem Drittel gefördert. Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde im Herbst 2018 begonnen, am 30. April 2019 war die offizielle Grundsteinlegung. Wie bei vielen großen Bauprojekten kam es auch hier zu Verzögerungen im Baufortschritt, sodass das Gebäude nun mit rund sechs Monaten Verzögerung in Betrieb geht.

+ Einer der neuen Aufenthaltsräume. © Klinik Wartenberg

Klinik-Geschäftsführer Dr. Constantin von Stechow kann dem aber auch Positives abgewinnen: „Im Herbst 2020, als wir eigentlich eröffnen wollten, rollte gerade die dritte Corona-Infektionswelle heran, und die Patientenzahlen gingen stark zurück – wir hätten also die fertiggestellten Zimmer zu diesem Zeitpunkt vermutlich gar nicht belegen können.“ Mit dem Abebben der dritten Welle und der zunehmenden Zahl an Geimpften sei die Ausgangssituation jetzt günstiger. „Insofern freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Wir werden die neuen Stationen erst nach und nach voll in Betrieb nehmen, sodass es für alle ein sanfter Start wird“, so von Stechow.

Ein großes Projekt stehe nun noch zur Realisierung an, berichtet der Geschäftsführer weiter: Der bereits jetzt sehenswerte Klinikpark mit seinem alten Baumbestand werde neu gestaltet und zudem ein Wegesystem für Patienten mit Rollatoren und Rollstühlen angelegt.

„Die neuen Patientenzimmer sind etwas großzügiger geschnitten als es die Vorgaben vorsehen und entsprechen den modernsten Standards“, berichtet Klinik-Sprecherin Hilf. So gebe es beispielsweise eine Beleuchtung am Bett, die das Tageslicht simulieren könne, und jedes Zimmer habe einen eigenen Balkon. „Alle Patientenzimmer sind zudem im äußeren Bereich des Gebäudes angeordnet, die Funktionsräume innen, um den Lichteinfall optimal auszunutzen. Auf jedem Stockwerk gibt es einen Therapie- sowie einen Aufenthaltsraum“, so Hilf.

Auch die Pflegestützpunkte seien nach neuesten Gesichtspunkten gestaltet worden. Mit einer Stationsgröße von zwölf Zimmern seien die Versorgungsbereiche überschaubar, sodass die familiäre Atmosphäre erhalten bleibe und die Laufwege für das Personal relativ kurz seien.

Im Keller des Gebäudes befinden sich unter anderem die Umkleiden für die Mitarbeiter sowie die Bettenaufbereitung. Auf der gleichen Ebene wie die Palliativstation – also im Erdgeschoss – ist auch der sogenannte Raum der Stille entstanden – ein Rückzugsort für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter gleichermaßen.

Da es nun mehr Patienten zu versorgen gilt, steigt auch der Personalbedarf. „Die meisten offenen Stellen konnten wir bereits besetzen“, berichtet von Stechow, allerdings sei man aktuell noch auf der Suche nach einem Oberarzt sowie nach Physiotherapeuten und Pflegepersonal.

Auch der Küchenbereich musste baulich erweitert werden, „weil in der Klinik Wartenberg die Mahlzeiten für die Patienten – und auch für die Mitarbeiter – noch frisch vor Ort zubereitet werden. Die Zahl der zu versorgenden Patienten steigt um rund ein Drittel“, sagt Hilf. Insgesamt könnten es im Schnitt dann über 200 Patienten sein.

Um dem Personalzuwachs Rechnung zu tragen, hat die Klinik wie mehrfach berichtet zwei weitere Personalwohngebäude mit insgesamt 43 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen auf dem alten Bründlhof-Gelände gebaut. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro. Die meisten der neuen Wohnungen sind Hilf zufolge bereits vermietet.

Zur Wärmeversorgung des Neubaus und aller Personalwohngebäude – auf lange Sicht sogar aller Klinik-Gebäude – wurden darüber hinaus noch drei Millionen Euro in eine moderne Hackschnitzel-Heizanlage investiert. 200 000 Euro schießt der Freistaat dafür im Rahmen des Förderprogramms „BioKlima“ zu.