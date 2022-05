Wartenberg: Die Straße mit dem Schreibfehler

Serie Straßennamen: Hermann-Gröber-Straße ist nach Maler Groeber benannt – NSDAP-Mitglied

In unserer Serie widmen wir uns heute einer Straße, die es so gar nicht geben dürfte. Die Hermann-Gröber-Straße in Wartenberg müsste eigentlich Hermann-Groeber-Straße heißen. Der Schreibfehler hat den Vorteil, dass er schon so manchen Ganoven überführt hat. So oder so: Die Straße erinnert auch an eine umstrittene Persönlichkeit, denn Maler Groeber (1865-1935) war frühes Mitglied in Hitlers NSDAP.

Wartenberg – Vielerorts findet man heute noch Straßen, die nach Nazis benannt sind. In Wartenberg gab es bislang noch keine Diskussion, ob man diese umbenennen sollte, berichtet Kunsthistorikerin Heike Kronseder. „Da hätten wir auch mehr zu tun“, sagt sie mit Blick auf den Nationalsozialismus und unter Verweis auf die Emil-Amer-Straße. Damals seien viele Persönlichkeiten „dabei“ gewesen.

„Wie überzeugt er vom Nationalsozialismus war, ob er einen Posten hatte, das weiß ich nicht“, sagt Kronseder über Groeber. Jedenfalls kann sie die Geschichte erzählen, dass das Büro Hitlers Groebers Gattin nach dessen Tod im Alter von 69 Jahren kondoliert habe: Man habe einen „großen Kämpfer verloren“.

„Da ist irgendwann was falsch gelaufen“, sagt Kronseder zu dem Schreibfehler im Straßenschild. Den könne man aber nicht so einfach revidieren, denn sämtliche Telefon- und Firmeneinträge, Straßenkarten & Co. müssten dann geändert werden. „Ab und zu haben sich aber schon Kunstfälscher – offenbar – an dem Straßennamenschild orientiert und dann ein Gemälde mit ,Hermann Gröber‘ signiert. Das ist dann immer lustig“, erzählt Kronseder amüsiert. Die Fälschung sei dann natürlich recht leicht zu entlarven.

+ Maler und Zeichner Hermann Groeber. © privat

Allzu viel Zeit hat Groeber in Wartenberg nicht verbracht. Er wurde zwar dort geboren, doch recht bald nach seiner Geburt verschlug es seinen Vater, einen Arzt, aus beruflichen Gründen nach Eggstätt (Kreis Rosenheim) unweit des Chiemsees. Dort wuchs der künftige Maler auf und verbrachte viel Zeit mit Bauern und Fischern am Chiemsee. Das Gymnasium besuchte er in Burghausen. Sein Zeichenlehrer erkannte sein überdurchschnittliches Talent, förderte ihn und erreichte beim Vater, dass Groeber an der Kunstakademie in München studieren durfte.

Seit seiner Zeit an der Volksschule Prien am Chiemsee bis zu den Jahren im Internat des Gymnasiums in Burghausen war Groeber mit Schriftsteller Ludwig Thoma eng befreundet.

Groeber war als selbstständiger Maler recht bald erfolgreich. Seine Bilder werden als „nachimpressionistisch“ beschrieben und behandeln bayerische Themen. Außerdem war er als zeichnerischer Mitarbeiter der satirischen Wochenzeitschriften Simplicissimus und der Münchner Jugend tätig.

„Es sind seine Porträts und Gruppenbildnisse, die ihn als Menschenkenner und Charaktermaler auszeichnen“, sagt Kronseder. Sein Können als Maler werde „von einem hervorragenden zeichnerischen untermauert“. Groeber genoss große Anerkennung für seine Ölbilder, aber auch als Zeichner – egal ob Landschaften, Figuren oder Porträts.

1907 wurde Groeber Leiter der Aktklasse an der Münchener Akademie und dort vier Jahre später zum Professor ernannt. Diesen Posten hatte er bis zu seinem Tod 1935 in Gstadt am Chiemsee inne.

+ Die Hermann-Gröber-Straße in Wartenberg. © Roland Albrecht

Eine Auszeichnung war es für Groeber, als er 1926 den Auftrag erhielt, den Aufsichtsrat der neu gegründeten I.G. Farben, damals der größte europäische und chemische Konzern der Welt, in einem Gruppenbild zu porträtieren. Bei den zwölf von ihm dargestellten Mitgliedern handelte es sich damals um die Spitze der deutschen Wirtschaft.

Allerdings zeigte sich Groebers geistige Nähe zum Nationalsozialismus spätestens im Jahr 1928, als er offiziell Förderer der neu gegründeten, völkisch gesinnten, antisemitischen Nationalsozialistischen Gesellschaft für Deutsche Kultur wurde, die später unter dem Namen „Kampfbund für deutsche Kultur“ firmierte. Groeber war seit 1921/22 Mitglied der NSDAP.

Die Geschichte Wartenbergs im Nationalsozialismus gehört Kronseder zufolge noch ausführlich erforscht. Das sei bislang nicht der Fall. Auch in der Chronik fänden sich kaum Einträge dazu. Die Kunsthistorikerin ist zuversichtlich, dass sich in der Zukunft eine Gruppe zusammentun wird, um die NS-Zeit im Ort genauer zu beleuchten. Mit der Geschichtswerkstatt Dorfen stehe sie schon in Kontakt.