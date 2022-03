„Die Leute sind vernünftiger geworden“

Teilen

Ehrung: Harry Grigoleit (l.) war 50 Jahre Kassier. Vorsitzender Jürgen Hartmann holte die Auszeichnung nun nach und vergaß auch Johanna Grigoleit nicht. © Verein

Die Wartenberger DLRG hatte im vergangenen Jahr weniger Einsätze als zuvor. Das hatte interessante Gründe und nichts mit Corona zu tun.

Wartenberg – Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Wartenberg hat 2021 wesentlich weniger Arbeit gehabt als im Jahr davor. Lag die Zahl der Erste-Hilfe-Leistungen 2020 noch bei 21, waren es 2021 gerade mal acht. Zugleich ging auch die Zahl der Wachstunden deutlich zurück. Moritz Zink, der als stellvertretender Technischer Leiter diesen Kernbereich der DLRG-Arbeit vorstellte, hatte eine spannende Begründung für diese Rückgänge: Unter anderem seien die Menschen wohl vernünftiger geworden. Und auch das Wetter spielte eine Rolle.

Ihm zufolge haben sich 46 Freiwillige am Wachdienst beteiligt. Ihre Arbeit sei breiter verteilt worden. Das habe mit der Pandemie zu tun. „Die etwas älteren Aktiven, die früher viele Wachstunden geleistet haben, aber altersbedingt gefährdeter sind, haben sich etwas herausgenommen.“ Dazu kommt, dass so viel Wachdienst gar nicht zu leisten war: Der Sommer war über weite Strecken vom Wetter her sehr durchwachsen. Zink hatte dafür sogar die Wetterdaten dabei, um das zu illustrieren.

Der Rückgang der Erste-Hilfe-Leistungen hat weitere Gründe: Hatte man es in den Vorjahren immer wieder mit Schnittverletzungen zu tun, die von zerschlagenen Flaschen herrührten, war hier nun weitgehend Ruhe. Zink zur Heimatzeitung: „Möglicherweise sind die Leute vernünftiger geworden.“ Auch die Aktion saubere Landschaft bestätige das: „Es liegt tatsächlich weniger Müll rum.“ Auch Vorsitzender Jürgen Hartmann bestätigte das.

Trotz dieser schönen Tendenz steckt den Ehrenamtlichen aber nach wie vor jener Einsatz in den Knochen, bei dem der Verletzte zwar mit stabilem Kreislauf an den Rettungsdienst übergeben wurde, aber doch im Krankenhaus verstarb (wir berichteten).

Zu den schöneren Ereignissen gehörte die Teilnahme an der Aktion unter dem Titel „Eine Million Euro für Schwimmkurse“, bei der die Wartenberger mit 881 Euro für die Beschaffung von Ausbildungsmaterial bedacht worden sind. Zudem hatte der Bayerische Rundfunk über die Wassergewöhnungs- und Schwimmkurse der DLRG in Erding berichtet.

Auch Übungen gab’s, auch mit der Feuerwehr Wartenberg. Eine solche Übung ist auch wieder geplant. Noch vor Beginn der Wachsaison soll eine Fortbildung im Sanitätsbereich stattfinden.

Die DLRG hätte gerne eine weitere Garage für Gerätschaften. Für dieses Vorhaben kommt ein Kassenüberschuss von 5912 Euro, den Schatzmeisterin Andrea Riedl vermeldete, recht. Gleichwohl vergaß Hartmann nicht, dem Markt für die Räumlichkeiten und das Gelände an der Thenner Straße zu danken.

Harry Grigoleit hat 50 Jahre die Kasse der Ortsgruppe geführt. Hartmann holte nun die Danksagung, verbunden mit einem Geschenk, nach. Grigoleit ist Bankkaufmann – ein beruflicher Hintergrund, von dem die Ortsgruppe immer profitiert habe, so Hartmann. Grigoleits Nachfolgerin Riedl bringt laut dem Vorsitzenden dieselben Voraussetzungen mit.