Lebensretter seit 50 Jahren

Die DLRG in Wartenberg hat Schatzmeister Harry Grigoleit für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Wartenberg – . „Da haben wir noch nicht viel gehabt“, so Vorsitzender Jürgen Hartmann in der Hauptversammlung im Hotel Reiter. Grigoleit ist Vorbild für Christl Flößer, Lydia Hendorfer, Michaela Schulte, Michael Kreipl, Peter Krug, Jürgen Nagel, Marc Schubert und Anton Stanglmaier, die seit zehn Jahren dabei sind. Magdalena Linke, die Ehrungsbeauftragte des Bezirks, hatte die Urkunden dabei.

Die Ortsgruppe hat vergangenes Jahr 14 Termine wahrgenommen, darunter Eisregeltraining und Eisrettungsübung mit der Feuerwehr Wartenberg. Die Wachstunden am Thenner See haben deutlich zugenommen auf 2288, wie Technischer Leiter Thomas Reiter auflistete. 22 Erste-Hilfe-Leistungen waren zu erbringen, fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Dazu kommen noch mal 533 Arbeitsstunden.

39 Seepferdchen, 19 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, fünf in Silber und eines in Gold haben die Freiwilligen abgenommen. Sieben neue Rettungsschwimmer gibt es, 14 weitere haben das Abzeichen in Silber, ein weiterer in Gold abgelegt. Silber ist eine zentrale Voraussetzung für die Teilnahme am Wachdienst. 52 Teilnehmer zählte die DLRG bei der Erste-Hilfe-Ausbildung, 14 weitere bei der Fortbildung.

Der Kassenstand hat etwas abgenommen. Das hat unmittelbar zu tun mit Investitionen in die neue Unterkunft an der Thenner Straße, für die der Vorstand dem stellvertretend seinem Gast, Vizebürgermeister Peter Schickinger, dankte. Für das laufende Jahr liegt ein ausgeglichener Haushalt vor, der auch genehmigt wurde. 13 500 Euro Einnahmen und Ausgaben stehen darin. Der Vertreter des Bezirks, Reinhard Kutscher, wünschte vor allem eine unfallfreie Wachsaison. KLAUS KUHN