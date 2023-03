Wartenberger Lebensretter auf Schauspieler-Suche

DLRG will Öffentlichkeitsarbeit mit Videos verstärken – Neuer Technischer Leiter

Von Klaus Kuhn schließen

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Wartenberg hat einen neuen Technischen Leiter Einsatz: Leon Holmhey löst Thomas Reiter ab, der Ende 2022 von diesem Amt zurückgetreten ist und sich laut den Worten von Vorsitzendem Jürgen Hartmann in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reiter nicht hat umstimmen lassen. Holmhey wurde in Abwesenheit einstimmig gewählt.

Wartenberg – Bezirksvorsitzender Reinhard Kutscher berichtete in seinem Grußwort, es gebe eine neue Satzung, die auch Neuerungen wie Video-Konferenzen einbinde. Damit würden diese auch beschlussfähig. Am 13. Oktober werde es einen Bezirksverbandstag geben, bei dem praktisch alle Ämter neu zu besetzen seien. Er appellierte an die Versammlungsteilnehmer, sich ein Engagement zu überlegen, denn der Bezirksverband müsse handlungsfähig bleiben.

Katastrophenschutzreferent Franz Ganslmaier als Vertreter der Marktgemeinde berichtete vom Runden Tisch zum Thema Katastrophenschutz im Landratsamt. Er vertrete dort die DLRG. Diese habe die Feuerwehr Wartenberg mit Material unterstützt.

Die Aktion Saubere Landschaft lief nicht ganz glatt. Wegen unterschiedlicher Zeitangaben wäre man den gesammelten Müll beinahe nicht mehr losgeworden. Das Ferienprogramm (siehe auch Kasten) soll heuer so aussehen wie auch 2022.

Ein halbrunder Geburtstag steht an: Der Ortsverband wird 55 Jahre alt. Am 21. Mai gibt es wieder den Schwimmabzeichentag mit Erding und Wartenberg, bei dem zuletzt allein 32 Seepferdchen abgenommen wurden.

Moritz Zink berichtete von 2165 Wachstunden, und für die Verantwortlichen besonders schön sei, dass die Zahl der Aktiven gestiegen sei. Die Wartenberger DLRG hat aktuell 181 Mitglieder, Tendenz steigend. 17 Mal wurde Erste Hilfe geleistet, 656 Arbeitsstunden waren zu leisten.

Zu den Verbesserungen am See gehört die Installation von zwei Notrufsäulen. Die Badeinsel ist jetzt sturmsicher befestigt. Geplant ist der Bau einer zweiten Garage, das Fahrzeug soll aufgerüstet werden. Auch eine Fortbildung soll stattfinden.

Marc Friedrich ist Technischer Leiter Ausbildung. Die Zahl der Abzeichen sei gestiegen, teilweise sogar deutlich. 47 Rettungsschwimmabzeichen nach 26 im Vorjahr seien beispielhaft für die Tendenz. Auch eine Funk-Einweisung zusammen mit dem Ortsverband Erding habe stattgefunden. Fünf Ausbildungen im medizinischen Bereich wurden absolviert werden, bis hin zur psychosozialen Notfallversorgung nach belastenden Einsätzen.

Zur Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Bereich sagte Friedrich: „Wir wollen eigene Videos drehen.“ Ein Ergebnis davon stellte er gleich vor: „Alltagsheld kann jeder sein“, lautete hier die Botschaft. „Wir suchen Leute, die Schauspieler sind oder den Sprecher machen, schneiden können“, sagte der Technische Leiter.

Nach den Sommerferien wird die Sanitätsausbildung fortgesetzt. Auch die Einsatzübung zum Abschluss der Ausbildung Wasserretter soll noch stattfinden.

Die Kasse schloss mit einem Gewinn von gut 4400 Euro ab. Geld, das für die genannten Investitionen gebraucht wird. Harry Grigoleit, der frühere Schatzmeister, empfahl, zweckgebundene Rückstellungen zu bilden, auch, um Steuern zu sparen. Der Etat für 2023 ist ausgeglichen und wurde einstimmig gebilligt.

Die Jugend der DLRG Wartenberg hat in ihrer Hauptversammlung zwei stellvertretende Jugendleiter nachwählen müssen. Maximilian Suchanek und Eva Hintermaier waren zurückgetreten. Sie wurden in geheimer Wahl gleich durch vier Neue ersetzt, da die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden soll: Angelina Schalk, Leander Lawniczak, Leon Holmhey und Florian Friedrich. Stellvertretender Schatzmeister ist nun Lukas Eder. Das Amt hatte bisher nicht besetzt werden können.



Die Jugendabteilung zählt aktuell 93 Mitglieder. Davon sind etwa 30 aktiv. Jugendleiter Moritz Zink berichtete vor 14 Aktiven über das vergangene Jahr. Die Jugend war recht aktiv, unter anderem mit dem von ihr organisierten Erste-Hilfe-Kurs im Ferienprogramm. Für heuer ist noch nicht viel geplant, denn der neue Vorstand muss erst noch zusammentreten. Schon jetzt klar ist, dass es ein Ausbildungswochenende, einen Thermenausflug und Altmaterialsammlungen geben wird.