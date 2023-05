Ein Festtag für Wartenbergs Haus für Kinder

Von: Klaus Kuhn

Das kommunale Kinderhaus in Wartenberg feiert am Samstag, 13. Mai, Geburtstag. © Klaus Kuhn

Das kommunale Haus für Kinder Wartenberg feiert am Samstag 30-jähriges Bestehen mit Reden, Musik und Spielen.

Wartenberg – Am Samstag, 13. Mai, gibt es in Wartenberg ein Fest zu feiern: Das kommunale Kinderhaus wird 30 Jahre alt. Begonnen hat es 1993 als Kindergarten mit drei Gruppen. Noch im selben Jahr kam die erste Hortgruppe dazu. „Das war schon etwas Besonderes damals“, sagt die heutige Leiterin Sylvia Kebesch im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Zwei Mal wurde das Haus erweitert, noch häufiger kamen zusätzliche Funktionen dazu wie die Krippengruppen oder die integrative Kindergartengruppe, die aus dem Kindergarten das Haus für Kinder gemacht hat. Die heutige Leiterin kam bereits am 1. September 1995 in den Kindergarten, „das ist doch schon eine ganze Weile“. Sie hat also auch die ganzen Baustellen erlebt, zuletzt die Generalsanierung, die erst vor wenigen Monaten abgeschlossen werden konnte.

Heute sind es drei Krippen- und fünf Kindergartengruppen, davon eine Integrativgruppe. 148 Kinder nutzen die Einrichtung, 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um sie. Viele davon sind Teilzeitkräfte, wie Kebesch weiter berichtet. Und alle diese Kinder, Mitarbeiter, Eltern und Vertreter der Kommune wollen morgen gemeinsam feiern.

Der Festakt beginnt um 10 Uhr. Hauptrednerin ist Staatsministerin Ulrike Scharf, Bürgermeister Christian Pröbst und der stellvertretende Landrat haben sich ebenfalls angesagt. Die Kreismusikschule wird für die musikalische Umrahmung sorgen, und für die Kinder gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen, was freilich auch Hunger macht. Deshalb ist für Speis und Trank ebenfalls gesorgt.

Wie steht es um die Zukunft der Einrichtung? Wie berichtet, soll ein Träger gesucht werden. Hinter vorgehaltener Hand wird auch schon einer genannt, aber das ist noch nicht einmal in Ansätzen spruchreif. Kebesch macht deutlich: „Ich habe keine Angst vor der Zukunft.“ Sie kenne die Überlegungen, wolle sie aber auch nicht kommentieren, zumal das nicht ihre Entscheidung sei.

Sorgen hat die Pädagogin dennoch: „Was mir tatsächlich Bauchgrummeln macht, ist der Mangel an Fachkräften.“ Die Anstrengungen praktisch aller Bürgermeister, Fachkräfte für die Kindertageseinrichtungen zu bekommen, übersehe sie nicht. „Das ist eben ein Markt.“

Die Einrichtung selbst sei ausgelastet: „Wir sind jetzt ziemlich voll.“ Dabei wollte sie durchaus das „ziemlich“ betont wissen, denn selbstverständlich müsse immer ein begrenztes Kontingent an Plätzen für etwaige Zuzüge über das Jahr freigehalten werden. Dafür sei gesorgt, und das sei schon wegen des Rechtsanspruchs eine zwingende Notwendigkeit. Grundsätzlich also müsse von einer hundertprozentigen Auslastung ausgegangen werden.