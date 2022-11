Wartenberg: „Eine Bereicherung für das kulturelle Angebot“

Malgruppe stellt im Medienzentrum aus – Leiter wünscht sich mehr Mitglieder

Von Klaus Kuhn schließen

Die Wartenberger Malgruppe um Helmut Schneider stellt noch bis zum 4. Dezember 37 Arbeiten im Medienzentrum Wartenberg aus, und zwar im Treppenhaus und im Veranstaltungsraum im Dachgeschoss.

Wartenberg – Die Gruppe hat sich, wie berichtet, dem KulturMarkt angeschlossen, deren Vorsitzende Jutta Paulini bei der Vernissage am Freitag deutlich machte, dass sie das als ein gutes, weiteres Kulturangebot im Markt ansehe.

2. Bürgermeisterin Carla Marx sagte, dass die Gruppe es geschafft habe, ihre Mitgliederzahl stabil zu halten. Das sei nicht allen Vereinen und Gruppen im Markt gelungen. Die Gruppe habe beim Ferienprogramm ein Angebot gemacht, das sie sehr schön finde. „Da wollen wir weitermachen.“ Marx sprach von einer Bereicherung für das kulturelle Angebot im Markt.

Schneider selbst ist aber noch nicht so ganz zufrieden. Aktuell habe die Gruppe elf Mitglieder, und die räumlichen Möglichkeiten in der Mensa der Schule seien so, dass es doppelt so viele werden dürften. So haben die Initiatoren eine Staffelei aufgestellt, bei der sich jeder gewissermaßen austoben kann. Schneider jedenfalls lud dazu ein in der Hoffnung, dass der eine oder andere sein Talent entdecken könnte, um dann dazuzustoßen.

Den Anfang machten Ramona und Bastian Schneider. Gezeigt werden Arbeiten von Ulrike Schierl, Cilla Bachmeier, Ines Schneider, Gisela Lurz, Monica Baumann, Theresa Wannisch und eben von Schneider. Ein bisserl männlicher kann es für Schneider noch werden: Er appellierte vor allem an die männlichen Teilnehmer der gut besuchten Vernissage, sich mit Pinsel und Farbe zu versuchen.

Die Motive reichen von starken Porträts über Landschaften bis Stillleben. Die liebevoll gehängte Werkschau hat einen auffallenden technischen Schwerpunkt: Fast alle Bilder sind Aquarelle. Nur Wannisch hat sich auf Bleistiftzeichnungen konzentriert. Das eine oder andere Bild in Mischtechnik ist auch zu finden. Nicht nur personell, sondern auch technisch kann sich die Gruppe also noch breiter aufstellen.

Schneider wurde noch Danksagungen los: Die eine ging ans Team vom Medienzentrum und an den Markt für die Gastfreundschaft, die andere an den KulturMarkt für die freundliche Aufnahme. Nett war seine Bitte an das Büchereiteam: „Passt gut auf auf unsere Bilder.“ Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Medienzentrums zu sehen: dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.