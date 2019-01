Eine Wartenbergerin auf Malta

Auslandsaufenthalte sind nicht zuletzt dazu da, andere Kulturen kennen zu lernen. So gesehen hat sich der Monat auf Malta für Juliane Reitmeier mehr als gelohnt. „Ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht“, sagt die Wartenbergerin schmunzelnd. Egal, ob Temperament, Organisation oder Hygiene – die 21-Jährige ist auf so manches gestoßen, das sie aus Deutschland ein bisserl anders kennt.

Wartenberg – Auslandsaufenthalte sind nicht zuletzt dazu da, andere Kulturen kennen zu lernen. So gesehen hat sich der Monat auf Malta für Juliane Reitmeier mehr als gelohnt. „Ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht“, sagt die Wartenbergerin schmunzelnd. Egal, ob Temperament, Organisation oder Hygiene – die 21-Jährige ist auf so manches gestoßen, das sie aus Deutschland ein bisserl anders kennt.

Reitmeier absolviert im dritten Jahr am Klinikum Freising eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin. Im September stehen die Abschlussprüfungen an. Teil der Ausbildung ist eine Praxiserfahrung im Ausland – zumindest für Schüler, die sich durch großes Engagement und Zuverlässigkeit sowie durch gute Noten auszeichnen. Nach der erfolgreichen Bewerbung um ein Erasmus-Praktikum der Europäischen Union – es galt, viel Papierkram zu erledigen und einen Sprachtest zu bestehen – konnte es für die Wartenbergerin losgehen nach Malta, eine Inselgruppe im Mittelmeer zwischen Sizilien und Nordafrika mit gerade mal rund 400 000 Einwohnern.

Schnell merkte Reitmeier, dass das mit der Bürokratie dort ein bisschen anders gehandhabt wird als in Deutschland. „Man hat sich nicht so sehr drum gekümmert“, sagt die Krankenpflegeschülerin. Pikant wurde es an einem Samstagabend, als sie mit Mitbewohnern ihrer Unterkunft ausging. Als Reitmeier zurückkehrte, „hockten plötzlich vier neue Mitbewohner bei uns, und wir hatten keinen Platz mehr“. Und es wurde noch kurioser: „Ich wurde vom Manager geschimpft, ich hätte die Zimmer getauscht.“ Das stimmte aber nicht, wie sich nach einem Anruf in der Heimat herausstellte. Der Manager, der mit einer Strafzahlung gedroht habe, sei letztlich zurückgerudert. Die Zimmer seien zudem „nicht gut in Schuss“ gewesen.

Ein weiteres Ärgernis: So manche Sightseeing-Tour wurde äußerst kurzfristig abgesagt, und das auch nur per SMS oder E-Mail. Wenn man nicht aufs Handy sah, stand man auch mal da und wartete vergeblich auf einen Bus.

Das, was sich Reitmeier aber letztlich ansehen konnte, hat sie sehr beeindruckt. Beispielsweise das traditionelle, große Bootsrennen am Nationalfeiertag im Großen Hafen der 6000-Einwohner-Hauptstadt Valletta. Oder die Upper Barrakka Gardens dort, ein öffentlicher Garten mit schönem Panoramablick über den Hafen.

Im Mittelpunkt ihres Aufenthalts standen aber nicht die Sehenswürdigkeiten, sondern das Arbeiten im Rahmen der Ausbildung. So war Reitmeier vier Wochen in einem Pflegeheim in St. Paul’s Bay tätig. Schnell wurde ihr dort klar: Auf Malta gibt es klare Hierarchien. Im Altenheim arbeiten die so genannten „Carer“, vergleichbar mit den Krankenpflegehelfern in Deutschland, und die „Nurses“, also die Krankenpfleger. „Teilweise wurden die Carer von ihnen richtig zur Sau gemacht“, erzählt Reitmeier.

Das autoritäre Auftreten der Nurses zeigte sich ihr zufolge auch gegenüber den Patienten, die teils „wie kleine Kinder“ behandelt worden seien. „Aber das ist anscheinend auch okay dort“, hat Reitmeier festgestellt.

„Die Malteser haben das Temperament eines Italieners und die Zurückhaltung eines Engländers“, sagt sie. Sprich: Bei Streitereien – auch in der Arbeit – wird schon mal herumgebrüllt, und es fliegt Geschirr. „Aber Privates wollen sie nicht preisgeben“, so Reitmeiers Empfinden. Erschreckt hat sie das Thema Hygiene. Beispielsweise habe es in dem Heim keine Handdesinfektion gegeben.

Eine Parallele zu Deutschland: Auch auf Malta herrscht akuter Pflegenotstand, viel wird durch ausländische Arbeitskräfte gestemmt. Rund 90 Prozent ihrer Kollegen seien Ausländer gewesen, sagt Reitmeier.

Sie ist nicht nur froh, dass sie auf Malta viele Freundschaften geschlossen und einen anderen Kulturkreis kennen gelernt hat, sondern auch, dass sie ihr Fachenglisch verbessert hat. „Vor der Reise war mir schon ein bisschen mulmig, weil ich zwei Jahre kein Englisch mehr benutzt hatte“, gesteht sie. Doch alles lief rund.

Nur mit Maltesisch, der zweiten Amtssprache neben Englisch, hatte sie ihre liebe Not. Um mit älteren Menschen, die des Englischen nicht mächtig sind, zu kommunizieren, sei sie ab und an „ein bissl rumgehampelt“.

Reitmeier würde jederzeit wieder nach Malta aufbrechen. Das Wichtigste ist, findet sie, dass man sich vor einem Auslandsaufenthalt keine Horrorszenarien ausmalt, sondern sich einfach traut, den Schritt zu gehen. „Ich hatte am Anfang wirklich große Bedenken“, sagt sie. Doch nun habe sie viele offenherzige Menschen kennen gelernt und zahlreiche Erfahrungen gemacht. „Ich kann jedem empfehlen, das zu machen“, sagt Reitmeier. Trotz so mancher turbulenter Erlebnisse.