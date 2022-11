Wartenberg: Einspardebatte ums Medienzentrum

Nur noch Ehrenamtliche einstellen? Marktrat nach hitziger Diskussion weit weg von Konsens

Von Markus Schwarzkugler schließen

Das Wartenberger Medienzentrum ist eine Institution in der Marktgemeinde, im vergangenen Jahr feierte die Einrichtung 20. Geburtstag. Die Feierlaune scheint mittlerweile wieder verflogen, zumindest wenn man sich anschaut, dass die Bibliothek wieder zum politischen Zankapfel im Marktgemeinderat geworden ist. Bekanntlich eine Sache, die sich seit Jahrzehnten hinzieht.

Wartenberg – Hintergrund ist die angespannte Finanzlage, weshalb nun im Raum steht, dass man sich Geld sparen könnte, wenn man künftig statt geringfügig Beschäftigter nur noch Ehrenamtler anstellen würde. Es geht freilich nur um Neuanstellungen, Bestandsmitarbeiter sind davon nicht betroffen. Nach einer hitzigen Debatte war das Gremium letztlich weit weg von einem Grundsatzbeschluss.

„Es ist damit zu rechnen, dass der nächste Personalwechsel für 2023 geplant ist. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Mitarbeiter nur noch als Ehrenamtliche angestellt werden“, schreibt die Verwaltung in der Tischvorlage. Eine Person gehe Ende 2023 in Rente. Mit Blick auf Bibliotheksschließungen, Stellenabbau oder Finanznot von Kommunen „sollte dieses Thema auch im Markt Wartenberg entsprechend behandelt werden. Kulturelle und soziale Institutionen müssen mit Kürzungen ihrer Mittel umgehen, der Einsatz ehrenamtlicher Träger verspricht hier einen kleinen Ausweg“.

Im Medienzentrum sind inklusive Reinigungskraft neun Personen beschäftigt, davon fünf geringfügig und vier in Teilzeit. Der Arbeitgeberaufwand betrage pro Monat inklusive jährlicher Leistungszulage rund 10 600 Euro. Ein Ehrenamtlicher arbeite zwölf Stunden monatlich für 70 Euro Entschädigung. Wie das Rathaus vorrechnet, macht das bei Zahlung der Ehrenamtspauschale von 840 Euro jährlich einen Stundenlohn von 5,80 Euro – ergo deutlich weniger als der Mindestlohn, der bei zwölf Euro liegt.

Wie Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) erinnerte, war die Idee im Finanzausschuss aufgekommen, „weil wir mit dem Defizit besser zurechtkommen müssen“. Er berichtete von einer Stromkostenexplosion von 860 Prozent, also ums Achteinhalbfache. Das bedeute 400 000 Euro mehr. Auch beim Gas würden die Kosten steigen, wenn auch nicht in dieser Größenordnung. Und der Verwaltungshaushalt sei auf Kante genäht. „Ziel muss der Erhalt des Medienzentrums sein“, betonte Pröbst aber.

Michael Paulini (SPD) meinte, „das ist keine gute Idee“, und stellte eine Gegenrechnung auf. Daraus schlussfolgerte er: „Wir bräuchten eine erheblich höhere Zahl an Mitarbeitern, das ist für mich der falsche Weg. So trocknen wir unser Medienzentrum weiter aus. Früher hatten wir mal 25 Stunden Ausleihzeit, jetzt sind wir nur noch bei 17.“

Klar hätte in guten Zeiten alles so weiterlaufen können wie bisher, meinte Pröbst. Doch aktuell sei das eben nicht so. „Vielleicht langen ja drei Tage zum Ausleihen, zurückgeben kann man über den Schrank an allen sieben Tagen.“ Personal könne man vielleicht bald auch sparen, indem man Bücher über Bar- oder QR-Code ausleihe.

Josef Sedlmaier (CSU) hatte zwei Vorschläge: eine Art Förderverein wie an der Schule gründen oder die Gebühren erhöhen. „Wir sind sehr, sehr, sehr günstig. Vielleicht könnten wir mit den Wartenbergern mal sprechen.“

Paul Neumeier (FWG) betonte: „Das Medienzentrum ist eine wichtige Einrichtung, ich verstehe aber auch die Gemeinde.“ Von der Ehrenamtspauschale hielt er wenig, Neumeier plädierte auf Mindestlohn. „Man muss von seiner Arbeit leben können. Was kannst’ denn mit 5,70 Euro heute noch machen?“

Eduard Ertl (Neue Mitte) und Martin Hamberger (CSU) betonten dagegen: „Ehrenamt macht man, weil man’s gern macht.“ Anderswo setze man auch aufs Ehrenamt, befand Ertl und sagte: „Wir leisten uns den Luxus von 150 000 bis 160 000 Euro pro Jahr.“ Klar wolle man weiter eine professionelle Leitung.

Bei ihr handelt es sich um Ulla Zehtner, die die Diskussion als Zuhörerin verfolgte. Im Gespräch mit unserer Zeitung befand sie: „Klar gab es kritischere Stimmen, aber es ist ein Gemeinderat. Insgesamt hörte es sich aber positiv an. Ich hatte das Gefühl, dass das Medienzentrum als wichtig anerkannt wird.“ Die Gemeinde müsse sparen, „und wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten“.

Laut Pröbst wollen sich die VG-Nachbarn aus Berglern und Langenpreising finanziell nicht beteiligen. 15 Prozent der Ausleiher kommen von dort.

„Wir haben als Markt schon eine Verpflichtung“, betonte Isabell Haindl (CSU). Sie tue sich schwer, zu beschließen, alle Neuen ehrenamtlich anzustellen. Dominik Rutz (Grüne) sah es ähnlich: „Wichtig ist, Leistung und Service nicht einzuschränken.“ Er wolle unbedingt auch die Meinung von Leiterin Zehtner einholen. Und ebenso die Meinung der Bürger, wie seine Fraktionskollegin Martina Scheyhing forderte. Sie sprach sich für geringfügige Beschäftigung aus. Und Melanie Falzetta, ebenfalls Grüne, betonte, sie hätte dagegen gestimmt. Eine Bildungseinrichtung sei „das A und O“. Es sei heutzutage nicht einfach, Menschen für 5,70 Euro zu finden.

Bei Heike Kronseder (FWG) „schrillten die Alarmglocken. Eine Umstellung täte der Mediothek einfach nicht gut“. Zumal bei der Ehrenamtspauschale soziale Komponenten wie Kündigungsschutz oder Absicherung im Krankheitsfall wegfielen. „Das wäre auf keinen Fall der richtige Weg“, warnte Michael Gruber (SPD). „Es ist schade, dass das in der Form schon vorgelegt wird.“ Ausgang offen.