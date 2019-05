Die Rialtobrücke von Wartenberg

Pfarrer Gregor Bartkowski hat gestern möglicherweise der neuen Brücke nach Rockelfing den Namen gegeben: die Wartenberger Rialtobrücke. Mit diesem berühmten Bauwerk in Venedig verglich der Geistliche den Neubau, den er zusammen mit seinem evangelischen Kollegen Steffen Barth einweihte.

Wartenberg – Der Chor des katholischen Pfarrkinderhauses wirkte an der kleinen Feier unter freiem Himmel mit. Dabei hatten alle Beteiligten richtig Glück: Kaum war die Feier nämlich vorbei, fing es schon wieder an zu regnen.

Zweiter Bürgermeister Peter Schickinger ging auf die Fakten ein: „Die Vorgängerbrücke hat etwa 50 Jahre gehalten. Es hat sich vor einem guten Jahr durch Analysen gezeigt, dass sie durch materialtechnische Veränderungen nicht mehr wirklich standsicher war.“ Denn die Bewehrung im Stahlbeton – sie soll die Tragfähigkeit erhöhen – habe sich als rostanfällig erwiesen.

Die Rockelfinger Brücke sei die erste von dreien, die in den kommenden Jahren im Bereich des Marktes Wartenberg ersetzt werden müssten. Angefangen habe man mit der Rockelfinger Brücke, weil diese für den Fußgängerverkehr enorm wichtig ist. Bei der Gelegenheit habe man in enger Kooperation mit dem Wasserwirtschaftsamt auch die Durchlassgröße für den Hochwasserfall angepasst. „Das war in Hochwassersituationen immer ein echtes Problem“, so Schickinger.

Das sei auch der Grund, weshalb es zu den Baukosten von etwas über 300 000 Euro einen Zuschuss des Freistaats Bayern gegeben habe. „Das macht für den Markt etwa 135 000 Euro. Das ist für den Markt Wartenberg ein hoher Wert.“ Ein weiteres Zuschusskriterium sei die auf 2,50 Meter vergrößerte Breite der Brücke. „Wichtig war uns bei der Gelegenheit, dass die neue Brücke rechtzeitig vor dem Volksfest 2019 fertig sein muss“, erklärte Schickinger. Dieses Ziel sei erreicht worden.

Schickinger konnte freilich das Ärgernis nicht unerwähnt lassen, das es mit den alten Fundamenten gegeben hat. Wie berichtet, hatten diese nicht einmal in Ansätzen die Stärke, die in den Gemeinde-Unterlagen stand. „Da hat man leider ein bisschen mit Material gespart. Ich kann es jetzt nicht schöner sagen“, so Schickinger.

Ein großes Dankeschön ging an den Anwohner Karl Fuchs, der sich aktiv eingebracht hat. „Dafür bin ich dir ganz besonders dankbar“, sagte der 2. Bürgermeister zu Fuchs. Dieser sagte zur Heimatzeitung, dass er an der Planung für die Hochwasserführung mitgewirkt habe. Karl Fuchs erhielt spontanen Beifall der kleinen Festversammlung.

Schickinger hatte auch lobende Worte für die Anwohner der Siedlung in Rockelfing, die besonders auf die Brücke angewiesen sind. Auch die katholische Kirche war vor allem dann betroffen, wenn eine Beerdigung stattgefunden hat, denn der direkte Weg von der Kirche zum Friedhof war durch die Baumaßnahme versperrt.

Gelobt wurden auch die Planer: „Die Brücke ist ein Schmuckstück geworden“, so Schickinger. Die Brücke habe jetzt auch ihre eigene Beleuchtung, die in das Geländer integriert sei.

