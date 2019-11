Sie ist die Grande Dame des Volkstrachtenvereins Wartenberg: Elisabeth Egger hat quasi am „Tatort“ ihren 80. Geburtstag gefeiert – im Trachtenstadl.

Wartenberg – Sie ist die Grande Dame des Volkstrachtenvereins Wartenberg: Elisabeth Egger hat quasi am „Tatort“ ihren 80. Geburtstag gefeiert – im Trachtenstadl.

Egger stammt aus Thenn, hat das Alte Schulhaus noch als Schülerin erlebt. Gearbeitet hat sie im Lebensmittelgeschäft Festl in Wartenberg, beim Mayr-Wirt in Erding und in einer Buchbinderei. Entscheidend war ihre Heirat 1960 mit Hans Egger. Nicht nur, dass das Ehepaar mit Christine Schauer und Johann Egger zwei Kinder groß gezogen hat und jetzt die Enkelkinder Stefan Schauer, Sabrina Ertl und Corinna Egger die Familie vergrößern. „Durch meinen Mann bin ich zum Verein gekommen“, sagt die Jubilarin.

Was sie dort bis heute leistet, ist derart gewaltig, dass der Markt Wartenberg Fantasie braucht, um das alles noch angemessen würdigen zu können. 1988 erhielt sie die Ehrennadel des Marktes. 2001 wurde ihr die Ehrennadel in Gold der Landesjugend vom Bayerischen Trachtenverband verliehen. 2005 folgte das Gauehrenzeichen in Gold vom Isargau, 2009 wurde sie Ehrenmitglied im Volkstrachtenverein. Bei ihrem Geburtstag ließ sie Letzterer hochleben: Ein Meer von Blumen stand auf dem Tisch, und die Mitglieder feierten zahlreich mit.

Seit 25 Jahren ist sie bei den Wartenberger Sängerinnen, Egger war 13 Jahre lang stellvertretende Jugendleiterin und 18 Jahre lang Jugendleiterin. In dieser Eigenschaft hat sie alle 53 Dirndlgewänder genäht. 18 Jahre lang war sie Trachtenwartin, zehn Jahre lang Musikwartin. Ihre Nähmaschine lief noch mal so richtig heiß, als es darum ging, den Trachtenstadl auszustatten: Alle Vorhänge, auch der große von der Bühne, sind von ihr, aber auch alle Schultertücher der Trachtlerinnen. Als wäre das noch nicht genug, hat sie sechs Mal für das Programm der Heiligen Drei Könige bei der lebenden Krippe verantwortlich gezeichnet. 3. Bürgermeister Christian Pröbst zollte ihr gewaltigen Respekt, als er in den Trachtenstadl kam, wo die Trachtler bei Musik fröhlich feierten.

Klaus Kuhn