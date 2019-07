Zeit für „gewaltige Veränderungen“

Erstmals im Reiter-Saal fand die Entlassfeier der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg auf Wunsch der Schüler statt. Das Ambiente konnte sich sehen lassen. Am Rednerpult: Schulverbandsvorsitzender Hans Wiesmaier.

Entlassfeier an der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg

45 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg haben sich der Abschlussprüfung unterzogen, und nur einer davon hat es am Ende nicht geschafft. Weitere 26 haben am Ende der zehnten Klasse die Prüfung gemacht, und hier haben alle bestanden.