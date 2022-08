Big-Band-Klänge zum großen Finale - Wartenberger Kultursommer ist ein voller Erfolg

„Eine tolle Gemeinschaftsleistung“

Mit dem Auftritt der Big Band Shepard‘s Delight endete der diesjährige Kultursommer in Wartenberg. Der nächste wurde bereits angekündigt.

Wartenberg – Der Wartenberger Kultursommer ist Geschichte. Und es ist eine gute Geschichte. Der Hauptverantwortliche, Bernd Scheumaier, zog eine überaus positive Bilanz dieser elfteiligen Veranstaltungsreihe.

„Ich fang’ mal an mit dem Wetter. Wir haben großartiges Glück gehabt. Wir haben nicht eine einzige Veranstaltung absagen müssen, und nur eine Veranstaltung mussten wir verlegen“, freute er sich. Er betonte das breit gefächerte Angebot, vor allem mit Blick auf die Altersgruppen, die das Team mit diesen Veranstaltungen habe erreichen wollen. Dabei reichte das Programm-Angebot von DeSchoWieda über Martina Schwarzmann, Hans Söllner oder Wolfgang Krebs bis hin zum Orchesterverein Fraunberg. „Es war wirklich für jeden was dabei“, resümierte Scheumaier.

Kultursommer auf dem Nikolaiberg: „Die Leute müssen ja erstmal hier auf den Berg kommen.“

Bei den Konzerten selbst gab es nur wenige, die aus seiner Sicht nicht so gut besucht waren. Bei der Volksmusikveranstaltung habe die Verlegung vom Nachmittag auf den frühen Abend aber mit Sicherheit auch Gäste gekostet, so Scheumaier: „Da lernen wir einfach dazu. Mit dem Besuch waren wir sehr zufrieden. 150 Gäste, das sieht hier oben vielleicht etwas wenig aus, aber die Leute müssen ja alle erst einmal hier auf den Berg kommen.“

Und dann habe es auch die Veranstaltungen mit 500 Gästen gegeben. „Was mir ganz besonders wichtig ist: dass die regionale Musikkultur hier zum Zug gekommen ist“, so Scheumaier.

+ Fulminanter Abschluss des Kultursommers in Wartenberg: Die Big Band Shepherd’s Delight spielte auf dem Nikolaiberg groß auf. © Klaus Kuhn

Kultursommer 2022: Alle Veranstaltungen waren kostenlos

Alle Veranstaltungen hätten abgehalten werden können, ohne Eintritt zu verlangen. Das sei nur deshalb gelungen, weil keine Formation eine Gage verlangt habe. Für Scheumaier ebenfalls wichtig: „Ich sehe das als eine ganz tolle Gemeinschaftsleistung.“ Damit meinte er nicht nur den Markt Wartenberg, der hier in Vorleistung gegangen sei, was beispielsweise die Bühne angehe, sondern eben auch alle, die an dem Gelingen beteiligt waren – wie zum Beispiel die örtlichen Vereine, die für die Bewirtung gesorgt haben. „Viele Marktgemeinderäte haben wechselweise immer wieder mal mitgeholfen. Es war schön, dieses Miteinander in dieser Form zu erleben.“ Es werde nun eine Nachlese geben, bei der auch eine ganze Liste möglicher Verbesserungen zum Thema werde.

Bei der Begrüßung der Gäste auf der Bühne sagte Scheumaier, er gehe davon aus, dass es im kommenden Jahr wieder einen Wartenberger Kultursommer geben werde.

Kultursommer Wartenberg: Big Band beschließt die Veranstaltung

Hinter ihm hatte bereits die Big Band Shepherd’s Delight Platz genommen und konnte es nicht erwarten: Seit 2019 hatte die Formation nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Was sie dann aber ablieferte, ließ diese Zwangspause nicht erkennen. Schon mit dem ersten Stück sprang der Funke auf die Zuhörer über.

Es mussten sogar noch weitere Bänke dazu gestellt werden. Und wenn nicht etliche Gäste ihre eigenen Campingstühle mitgebracht hätten, wäre es wohl trotzdem knapp geworden.

Big Band: Mit Swing und Schlager endet der Kultursommer

Shepard’s Delight spielten Tanzmusik, bekannte Swing-Klassiker bis hin zum Schlager. Starke Soli, immer wieder wechselnde Schwerpunkte beim Stil – alles das ließ das Programm zum Abschluss des Kultursommers enorm abwechslungsreich werden.

