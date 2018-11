Wartenberg untersucht seine Luftqualität

Wartenberg – Der Markt Wartenberg misst zusammen mit drei anderen Gemeinden aus dem Kreis Freising selbst Ultrafeinstaub. Zweiter Bürgermeister Peter Schickinger hat sich der Sache angekommen und konnte in der Bürgerversammlung erste Messergebnisse präsentieren.

Ziel sei, eine möglichst breite Datengrundlage über die Belastung mit diesen Luftschadstoffen zu schaffen, damit die politisch Verantwortlichen unter Druck zu setzen und anzuerkennen, dass es sich um ein handfestes Problem handele. Zum Team gehören Michael Gruber, Konrad Huber, Josef Neblich und eben Schickinger, der an die Bürgerschaft appellierte, sich zu beteiligen und mit dem von der Gemeinde beschafften Gerät auch Messungen durchzuführen.

„Ich habe hier schlappe 12 000 Euro in der Hand“ meinte er und hob das Gerät hoch, erklärte kurz dessen Funktion. Was die potenzielle Gefahr von Ultrafeinstaub für die Gesundheit des Menschen angeht, verließ er sich auf die Expertisen, die der Bürgerverein Freising bereits in Wartenberg und Berglern vorgetragen hatte. Wie berichtet, hatten diese gar von einer steigenden Gefahr, an Alzheimer zu erkranken, gesprochen. Gerade in Berglern, wo bekanntermaßen die Belastung deutlich höher ist, könnte Interesse an eigenen Messungen bestehen, meinte Schickinger, da aus Fraunberg bereits Daten vorliegen.

„Wir haben Orte ausgesucht, die gesundheitstechnisch kritisch sind“, sagte Schickinger zu den Messpunkten im Markt Wartenberg. Das sind die Schule und der Waldkindergarten, aber auch Pesenlern. In Fraunberg haben die Freiwilligen ebenfalls das Messgerät eingesetzt. Die höchste Belastung haben sie in Pesenlern mit 41 000 Partikeln pro Kubikzentimeter Luft gemessen.

Insgesamt wurden seit der Beschaffung des Geräts schon 23 Messungen durchgeführt, und die Verantwortlichen wollen hier noch weiter vorgehen. Was die interkommunale Zusammenarbeit angeht, meinte Schickinger: „Wir werden hier einen verwaltungsmäßigen Weg finden, immerhin ist es ja der Markt Wartenberg, der das Gerät beschafft hat.“

