Narrhalla Wartenberg: Fasching mit Fragezeichen

Vieles ist noch ungewiss

Von Klaus Kuhn schließen

Markus Schwarzkugler schließen

Die Narrhalla Wartenberg macht es spannend: Ob es einen Fasching gibt, bleibt offen. Pünktlich am 11. 11. traf sich ein Häuflein der Narrhallesen zum Auftakt der Faschingssaison, wie auch immer sie nun ablaufen wird.

Wartenberg – Immerhin hatte ein urlaubendes Mitglied aus der Ferne Sekt spendiert, und Hofmarschall Michael Gruber ist am 11. November ohne Luftschlangen undenkbar.

Am 4. Januar soll es eine Jahreshauptversammlung geben, bei der dann auch festgezurrt werden soll, ob überhaupt etwas stattfindet, und wenn ja, was denn dann genau. „Finanzminister“ Mattias Kehm war entschuldigt, aber Gruber hatte einen ungefähren Überblick über die Kasse und beruhigte: „Wir wären in der Lage, etwas zu organisieren.“ Bis zur Entscheidung bat Präsidentin Anita Zink um Verständnis: „Es ist noch alles offen.“ Das habe mit der Pandemie zu tun und möglichen Auflagen.

Zwei Höhepunkte könnten der Faschingsball und die Bettelhochzeit sein, Letztere würde laut Gruber ohnehin kleiner ausfallen.

Der offizielle Teil der Sitzung war in Rekordzeit erledigt. Man erinnerte sich an die zwei Flaschen Sekt. Während nebenan der R.K.B. Solidarität seine Hauptversammlung abhielt, hörte man die sieben Narrhallesen ausgelassen „Narrhalla!“ rufen.