Fetzige Einlagen und eine böse Hexe

Von: Klaus Kuhn

Künstlerischer Höhepunkt: Giulia Scheer als die böse Hexe beim Tanztheater der Young Stars Bambinis aus Ingolstadt. © Klaus Kuhn

Das Jugend-Showtanzfestival von Dance United am Samstag war wieder mal ein Groß-Event. Es hatte bei 20 Gruppen, die in die Strogenhalle kamen, zwei klare Höhepunkte.

Wartenberg – Das sportliche Highlight war der Auftritt des amtierenden Bayerischen Vizemeisters in der Kategorie Modern, die FunkYllusion, die im letzten Drittel auf die Bühne kamen und das Ganze wohl als letzte Generalprobe für ein Ranglistenturnier am Folgetag sahen. Sie gaben alles, zeigten gegenüber der Programmpremiere vor etlichen Wochen eine deutliche Steigerung und legten eine Show hin, dass manchen der Mund offen stehen blieb. Sie hatten das rasanteste Programm, fetzten über die Bühne und machten klar, dass sie entschlossen sind, am 23. April, wenn sie bei der bayerischen Meisterschaft in Ottobrunn antreten, ihren Titel zu verteidigen, möglichst das „Vize“ aus selbigem zu streichen. Zugabe? Fehlanzeige: Die Tänzerinnen sackten fix und fertig neben der Bühne auf dem Boden zusammen, mussten sich erst mal wieder „derappeln“.

Nur Vorsitzender Torsten Drews hatte noch den einen oder anderen Ansatz für kleinere Verbesserungen ausfindig gemacht. Die Wartenberger Mannschaft des Jahres 2022 hatte sich dieser Auszeichnung würdig erwiesen.

Überhaupt: Einsatz! Die Fantasy Dancers des Gastgebers konnten quasi nur in einer Spar-Besetzung antreten, fiel doch die Hälfte der Gruppe krankheitsbedingt aus. Es geht eben etwas um, das kriegen die Schulen auch mit. Zwei Gruppen hatten absagen müssen. Die Kleinen von Dance United aber wollten unbedingt und hatten ihre Trainerinnen quasi gezwungen, das Programm entsprechend umzustricken. Mit Erfolg, wie der Beifall zeigte.

Sportlicher Höhepunkt: FunkYllusion wollen wieder bayernweit ganz nach oben und haben den Willen dazu nun einmal mehr unter Beweis gestellt. © Klaus Kuhn

Den zweiten Höhepunkt des Abends, den künstlerischen, besorgten die Young Stars Bambinis von Dance Passion aus Ingolstadt, die ein regelrechtes Tanztheater auf die Bühne brachten, wenn auch mit einem für die heutige Zeit bedrückenden Thema: Es herrscht Krieg, und jede Familie muss einen Kämpfer stellen, und das auch noch weit im Osten. Anders als beim aktuellen Krieg gab es so etwas wie ein Happy End. Herausragend hier: die böse Hexe, gespielt und getanzt von der charismatischen Giulia Scheer – eine fantastische Hauptrolle.

Kombiniert mit den sehenswerten Kostümen und dem vergleichsweise einfachen Bühnenbild, stellte der Ingolstädter Verein, der mit gleich zwei Gruppen angereist war, auch mit den Minis eine Bereicherung dar. Für das Programm war Elena Wagensonner zuständig, und die hatte für reichlich Abwechslung gesorgt.

Die Strogenhalle war über die Stunden ständig gut gefüllt, wobei durch den ständigen und lückenlos organisierten Wechsel auf der Bühne auch das Publikum immer wieder wechselte. Die Technik-Gruppe erhielt einen Sonder-Applaus. Die Freiwilligen hatten schon am Freitag stundenlang geschuftet, bis alles stand und funktionierte.