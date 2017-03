Feuer im Spänebunker

Brand in einer Schreinerei an der Pesenlerner Straße in Wartenberg – so lautete am Mittwoch gegen 7 Uhr die Alarmierung für die Feuerwehr.

Wartenberg– Die Wartenberger Feuerwehrler rückte mit fünf Fahrzeugen und 21 Kräften an, die Langenpreisinger mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann. Vor Ort waren auch der Johanniter-Rettungsdienst aus Langenpreising und die Polizei Erding. Das Feuer war im Spänebunker der Schreinerei ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei Erding gibt als Brandursache einen technischen Defekt an.