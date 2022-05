Feuerwehr Langenpreising ist bereit fürs Jubiläumsfest

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Fröhlich war die Bierprobe am Freitag vor dem Feuerwehrhaus in Langenpreising. Festausschuss, Vorstand, Festdamen, Festwirtsfamilie und Schirmherr trafen sich. © Klaus Kuhn

Die Feuerwehr Langenpreising feiert von 25. bis 29. Mai ihren 150. Geburtstag. Auf dem Festprogramm stehen Live-Musik, Kabarett, Party und ein großer Festsonntag. Jetzt fand die Bierprobe fürs Jubiläum statt.

Langenpreising – Das wichtigste Getränk des Festes kommt als klassisches Export mit 5,2 Prozent Alkohol und 12,5 Prozent Stammwürze, wie Braumeister Michael Reiter von der gleichnamigen Brauerei im benachbarten Wartenberg sagte. Ausdrücklich wollte er kein Festbier mit höherem Alkoholgehalt brauen: „Dann kann man auch mal etwas mehr trinken.“ Zum Einsatz sei, ergänzte er auf Nachfrage, zumeist Aromahopfen aus der Hallertau gekommen, aber auch etwas aus einem kleinen Hopfenanbaugebiet bei Tettnang am Bodensee.

Bittgang für schönes Wetter sowie für „gutes Gelingen und Unfallfreiheit“ beim Fest

Es hat auch schon ein Schönwetter-Bittgang stattgefunden, bei dem unter anderem auch Schirmherr Landrat Martin Bayerstorfer und Pfarrer Gregor Bartkowski dabei waren. Und schönes Wetter wird die Feuerwehr brauchen: Am Mittwoch, 25. Mai, für den Einzug der Vereine, der am Dorfladen startet und mit dem Bieranstich in der Festhalle an der Prisostraße samt Heimatabend mit den Strogentalern endet. Auch am Himmelfahrtstag, 26. Mai, hofft man für das Oldtimertreffen mit Frühschoppen ab 10 Uhr auf gutes Wetter, ebenso am Festsonntag, 29. Mai, mit Gottesdienst und großem Umzug.

Für die Veranstaltungen in der Festhalle mit der Band DeSchoWieda am 26. Mai und mit Kabarettistin Christine Eixenberger am Samstag, 28. Mai, sowie für das gesamte Fest bat man bei besagtem Bittgang nach Holzhausen um „gutes Gelingen und Unfallfreiheit“. Geplant sind außerdem am Freitag, 27. Mai, der Seniorennachmittag für geladene Gäste und ab 21 Uhr die Flashover-Party mit DJ Nightstyle.

Feuerwehr-Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler wollte die Bierprobe auch als kleines Dankeschön für alle verstanden wissen, die bisher viel gearbeitet haben und beim Fest selbst wohl noch mehr Arbeit haben werden. Und so gab Festwirtsfamilie Wernthaler aus Gündlkofen schon mal eine Kostprobe ihres Könnens.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Vorverkauf und Infos

Karten für die Band DeSchoWieda und das Kabarett mit Christine Eixenberger gibt es im Vorverkauf online auf https://suedpol.online-ticket.de. Alle Infos zum Fest stehen auf der Homepage http://ff-langenpreising.de/150-jahre-ff-langenpreising.