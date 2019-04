First Responder wieder mehr gefragt

Die 65 Aktiven der Feuerwehr Wartenberg haben im vergangenen Jahr 211 Einsätze abgearbeitet – zehn mehr als 2017. Dabei leisteten sie 2029 Stunden.

Wartenberg – 152 Personen wurden gerettet. „Weiteren vier Personen konnten wir leider nicht mehr helfen“, berichtete Kommandant Martin Stöckl in der Dienstversammlung am Freitag.

Nach seiner Statistik waren 18 Brände zu löschen, darunter ein Großbrand im Nachbarkreis Freising. Gerade hier habe sich die Schlagkraft der Feuerwehr deutlich gezeigt, galt es doch, über 1200 Meter Schlauchleitung zu verlegen. 179 Mal musste die Feuerwehr zu Technischen Hilfeleistungen ausrücken. Darunter zählte der Kommandant auch die 139 Einsätze der First Responder, die erstmals seit einigen Jahren wieder mehr geworden sind. Im Vorjahr waren es 122. „Da sieht man, dass die Region am Wachsen ist“, kommentierte er diese Entwicklung für die 22 Feuerwehr-Erstretter. Sie waren immer dann gefragt, wenn die Rettungswache in Langenpreising bereits ausgelastet war.

84 Übungen standen 2018 zu Buche. Davon gingen 22 die auf das Konto der 20-köpfigen Jugendfeuerwehr. „Im Moment gehen uns die Jugend-Feuerwehrler nicht aus“, erklärte Jugendleiterin Steffi Gruber. „Die Sprunghaftigkeit kommt immer mehr auf in der Gesellschaft“, kritisierte der Kommandant in diesem Zusammenhang. Deswegen sei es bemerkenswert, dass so viele Jugendliche bei der Stange blieben. „Aber alle werden wir nicht halten können.“

Unter dem Strich haben die Freiwilligen volle 10 053 Stunden für die Allgemeinheit gearbeitet. Entsprechend lobte Bürgermeister Manfred Ranft die Wehr. Er erinnerte an die Schneekatastrophe, die in der Einsatzstatistik 2018 noch nicht einmal enthalten ist. „Ihr habt Wartenberg alle Ehre gemacht“, sagte Ranft. Kreisbrandmeister Franz Ganslmaier warf einen Blick in die Zukunft. Die so genannte Systemtrennung bei der Löschwasserversorgung werde zum Thema werden, kündigte er an.

Auch die Tagesalarmsicherheit bleibt ein ernstes Thema. Die absolute Zahl der ausrückenden Kräfte zur Kernarbeitszeit habe mit durchschnittlich 18 zwar ein zufriedenstellendes Maß erreicht, berichtete der Kommandant, aber das alleine sei nicht ausreichend. Denn es seien regelmäßig zu wenige Atemschutzgeräteträger dabei. „Irgendwo sind wir auch mal am Ende. Das müssen wir gemeinsam verbessern.“ Die Steigerung der durchschnittlichen Ausrückstärke von 16 auf 18 nannte auch der Bürgermeister ein positives Signal: „Ich bin froh, dass wir die kritische Grenze überwunden haben.“

Die Feuerwehr Wartenberg wird in absehbarer Zeit einen neuen Mannschaftstransportwagen erhalten. Stöckl nannte diese Beschaffung als einen der zentralen Punkte bei seiner Vorschau für 2019. Die Ausschreibungen würden derzeit vorbereitet und in den nächsten Tagen das Rathaus verlassen, sagte Ranft dazu.

Ganz in den Anfängen stecken dagegen die Vorbereitungen für die Beschaffung eines weiteren Löschfahrzeugs. Es soll einmal das Tanklöschfahrzeug ersetzen. Nachdem in Langenpreising ein großes TLF 4000 bereitsteht, ist ein Tanklöschfahrzeug in Wartenberg nicht mehr erforderlich. Das geht aus der überörtlichen Bedarfsplanung der Kreisbrandinspektion hervor. So wird aus dem bestehenden Tanklöschfahrzeug ein Löschgruppenfahrzeug, dessen Größe, Leistung, Beladung, Typ und Ausstattung noch erarbeitet werden muss.

Auf Nachfrage nannte Stöckl bereits Eckpunkte: So müsse das neue Fahrzeug in der Lage sein, die Drehleiter mit Löschwasser zu versorgen. Ganz klein dürfe es also nicht werden. Intern wird auch über ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) diskutiert. Dieses müsste dann jedoch von der Norm abweichen wegen der für die Drehleiter erforderlichen höheren Pumpenleistung. Ausdrücklich nannte Stöckl ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 als eine mögliche Option.

Gefordert waren die Mitglieder beim 150. Vereinsjubiläum mit Kreisfeuerwehrtag. „Wir konnten uns als Gastgeber gut präsentieren“, berichtete Vorsitzender Konrad Gruber zufrieden. Das gleiche gelte für den Kreisjugendfeuerwehrtag, von dem die Jugendleiterin sagte: „Der Landkreis hat noch nie so einen Kreisjugendfeuerwehrtag gehabt wie bei uns in Wartenberg.“ Mit 285 Teilnehmern sei ein neuer Höchststand erreicht worden, 300 Portionen Spaghetti seien ausgegeben worden.

Gruber zog insgesamt eine großartige Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen bestätigten ihn die 62 anwesenden Mitglieder einstimmig im Amt. Gruber erhielt aber einen neuen Vize: Josef Lechner löste Georg Furtner ab, der nicht mehr kandidiert hatte.

KLAUS KUHN

Der Vorstand:

Vorsitzender:Konrad Gruber;

2. Vorsitzender: Josef Lechner; Kassier:Rainer Bruchmann, 2. Maria Bichlmaier; Schriftführerin:Rosemarie Gruber, 2. Gabi Eibl; Fahnenträger:Hans Pfanzelt und Hubert Eibl; Kassenprüfer:Franz Baumann und Georg Furtner; Beisitzer:Josef Alwang, Jakob Eibl, Bettina Eibl, Walter Neumaier, Hans Hintermaier, Alex Allwang und Christian Martjklas.

18 Kräfte stehen

werktags bereit