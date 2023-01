Feuerwehrler mit feinsinnigem Humor: Trauer um den Wartenberger Josef Allwang

Von: Klaus Kuhn

In diesem Aufzug kannte man ihn: Josef Allwang, Feuerwehrler durch und durch. © Roland Albrecht

Das Jahr beginnt für die Freiwillige Feuerwehr Wartenberg mit einem Schock: Josef Allwang ist tot. Er wurde nur 63 Jahre alt.

Wartenberg – Aus gesundheitlichen Gründen hatte er bereits 2010 seinen Abschied als Kommandant genommen. Zwei Perioden, also zwölf Jahre, hatte der Flugzeugmechaniker die Feuerwehr geführt.

1976 trat Allwang in die Feuerwehr ein, und zu seinem Abschied formulierte Nachfolger Eugen Kroneberger: „Schnell war klar, dass der Sepp im Fahrzeug auch gern mal vorne rechts sitzen würde.“ Insider wissen: Das ist der Platz vom Gruppenführer, vom Kommandanten.

1982 machte er den Gruppenführerlehrgang, schon drei Jahre später durfte er sich Zugführer nennen. Zehn Jahre drauf wurde er zum Vizekommandanten gewählt, 1998 war er am Ziel: Kommandant. Unter Allwangs Leitung ist praktisch der gesamte Fuhrpark erneuert worden, das Gerätehaus wurde erweitert und saniert. Es war ein Mammutprojekt, das im September 2009 fertig wurde: Sieben Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge, dazu Waschhalle und Containerport stehen seitdem zur Verfügung. Mit der Erneuerung des Fahrzeugbestands ging auch die Umsetzung des Konzepts mit den Abrollbehältern einher, was damals etwas ganz Neues war.

Über seine zwölfjährige Amtszeit sagte Allwang einst bei seinem Abschied: „Ich habe ja schon zwei Bürgermeister verschlissen: Altbürgermeister Gustav Weltrich, Altbürgermeister Walter Rost, und jetzt sieht es so aus, als hätte der dritte mich verschlissen.“ Der damalige Bürgermeister Manfred Ranft musste da etwas schlucken. Aber so war er: Allwang hatte immer einen feinsinnigen Humor, auch für das Projekt, das er noch mit anstoßen konnte: „Ein fahrbarer Untersatz mit Leiter.“

Allwang gab sein Amt als Kommandant nicht ganz freiwillig an seinen Nachfolger Kroneberger ab: Seine Gesundheit hatte eine Fortführung des Amts nicht hergegeben. Dem Feuerwehrverein blieb Allwang aber treu. Er wurde 2019 als 2. Kassier abgelöst, als Beisitzer aber blieb er in der Vereinsführung. Er wurde erst im vergangenen Jahr in diesem Amt wiedergewählt.

Schon im Jahr 2000 erhielt er für seine großen Verdienste das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Kreisbrandrat Willi Vogl würdigte im Gespräch mit der Heimatzeitung seine Verdienste auf Kreisebene: „Er war ja auch Schiedsrichter im Kreis“, sagte Vogl, der meinte: „Da geht ein Kamerad verloren, der sich gewaltige Verdienste erworben hat. Das war ein ehrlicher Mensch, mit dem man hat umgehen können.“

Der amtierende Wartenberger Kommandant Martin Stöckl stand noch ganz unter dem Eindruck der traurigen Nachricht, rang um Worte: „Er war ein Pfundskerl.“ Bewegt reagierte auch Altbürgermeister Ranft, nicht nur ehemaliger Dienstherr, sondern in Wartenberg auch Nachbar des Mannes, den er als Urgestein der Feuerwehr bezeichnete. „Er war ein zuverlässiger Kommandant. Was er gesagt hat, das hat Hand und Fuß gehabt“, so Ranft.

Allwang war nicht nur bei der Feuerwehr eine herausragende Persönlichkeit: Im Jahr 2017 wurde er etwa für zehnjährige Mitgliedschaft beim örtlichen VdK ausgezeichnet. Allwang hinterlässt Ehefrau Susi sowie Sohn Alexander, der jetzt Vizekommandant ist, Tochter Katrin und die erst im September geborene Enkelin Louisa, die jetzt nicht mehr wird erleben können, was sie für einen großartigen Opa hat. Der Termin für die Urnenbeisetzung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.