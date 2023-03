Wartenberg: Flammeninferno auf Schilffeld

Von: Markus Schwarzkugler

Lichterloh in Flammen stand das Schilffeld in Wartenberg. © Feuerwehr Wartenberg/Facebook



Wartenberg - Ein Musterbeispiel für starke Zusammenarbeit von Feuerwehren war ein spektakulärer Einsatz am Mittwoch, für den der Alarm um 20.32 Uhr einging. Die Hälfte einer eigens für Vogelarten angelegten, 3000 Quadratmeter großen Schilffläche, befindlich an der Verlängerung der Klingstraße in Wartenberg, stand lichterloh in Flammen. Alarmiert wurden die Feuerwehren Wartenberg, Berglern, Altenerding und Moosburg.

Rund 100 Einsatzkräfte waren dem Wartenberger Kommandanten Martin Stöckl zufolge im Einsatz. Nach rund zwei Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen, „die Hälfte des Feldes konnten wir retten“. Um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern, waren vier Trupps mit Atemschutz im Einsatz, das Wasser kam aus den Tankreserven der Fahrzeuge. Parallel wurde mit einer Tragkraftspritzenpumpe Wasser aus der 250 Meter entfernten Strogen entnommen.

Mittels Landkreis-Drohne und Wärmebildkamera, die die Altenerdinger Kameraden dabei hatten, wurde das Feld nach letzten Glutnestern abgesucht. Zur noch nicht geklärten Brandursache ermittelt die Erdinger Polizei.