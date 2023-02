Flüchtlingshelfer brauchen selber mehr Hilfe

Ukrainer und Deutsche stehen zusammen: Das Bild zeigt die Flüchtlinge Denis, Ramon und Alexander, die mit ihren Frauen und Kindern in einer Unterkunft in Rappoltskirchen untergekommen sind. Das Foto zeigt sie vor ein paar Wochen beim Putzen des Gehsteigs vor ihrem neuen Zuhause. Mitgearbeitet hat auch der Kemodinger Andreas Faltermaier (2. v. r.).

Ein Jahr Krieg: So läuft der unermüdliche Einsatz in vier Gemeinden im Landkreis-Norden

Von Friedbert Holz schließen

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich zum ersten Mal gejährt. Der Angriffskrieg Putins löste damit eine neue Flüchtlingswelle aus, die auch den Erdinger Landkreis-Norden erreicht hat. Die Hilfsbereitschaft in den Gemeinden ist zwar groß, doch man kommt langsam an seine Grenzen, vor allem was die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern angeht. Die Helfer fühlen sich allein gelassen, beklagen teilweise eine ungerechte Verteilung im Landkreis, suchen oft verzweifelt nach Möglichkeiten, Flüchtlingskinder auch in den Schulen adäquat zu integrieren. Wir haben uns in den Gemeinden Wartenberg, Oberding, Bockhorn und Fraunberg umgehört.

Nördlicher Landkreis – So hat etwa der Marktrat Wartenberg deutliche Forderungen an den Landkreis gestellt, was zum einen die Verteilung von Flüchtlingen angeht, aber auch bezüglich mehr finanzieller Unterstützung (wir berichteten). In der Marktgemeinde leben derzeit rund 100 Geflüchtete, viele auch aus der Ukraine. Da es sich vor allem um Mütter mit schulpflichtigen Kindern oder Kleinkindern handelt, stoßen Kitas, Krippen und Schulen bereits an ihre Belastungsgrenzen, wie Vize-Bürgermeisterin Carla Marx berichtet. „So langsam wird bei uns durch diesen ungeplanten Zuzug die Infrastruktur zum Problem, dabei haben wir eine Verantwortung für sie.“

Was die Schulsituation angeht, schlägt Marxe vor, eine eigene Gruppe mit Flüchtlingskindern zu schaffen, in der sie vorwiegend Deutsch lernen. „Wir können diese Kinder, die oftmals kein Wort unserer Sprache beherrschen, nicht in ohnehin schon volle Klassen stecken. Sie brauchen eigentlich eine Sonderbetreuung.“ Zudem sieht sie in achten Klassen durch steigende Zahlen einen Konflikt mit einheimischen Kindern, die für ihren Quali lernen. Und Marx findet, dass etwa Mütter mit Kleinkindern, die (noch) keine Arbeit gefunden haben, sich gegenseitig in Räumlichkeiten helfen könnten, die von Vereinen oder karitativen Verbänden zur Verfügung gestellt werden. „Wir sollten diese Mütter in Sprachkurse einbinden, damit sie, falls sie länger bleiben, auch die Sprache ihres Zufluchtslandes beherrschen. Das ist die beste Integration.“

Über ähnliche Probleme berichtet auch Friederike von Fraunberg, Grundschulleiterin in Bockhorn. „Zwar sind derzeit nur drei Kinder mit in den regulären Klassen, doch sie kamen zu uns mit null Sprachkenntnis und tun sich daher schwer, dem jeweiligen Stoff zu folgen.“ Für den Schulbedarf komme zwar der örtliche Förderverein mit auf, doch die pädagogische Situation müsse von den Lehrern bewältigt werden.

Lange Zeit waren der Gemeinde gar keine Flüchtlinge zugeteilt gewesen, doch jetzt leben elf Menschen aus der Ukraine in einem Privathaus in Bockhorn sowie acht in der Hofstelle Kinzlbach zwischen Salmannskirchen und Mauggen. „Wir rechnen aber damit, dass wir weitere Flüchtlinge bekommen“, ist sich Heinz Schoder, Geschäftsleiter der Verwaltung, sicher.

Schon seit einigen Jahren hat sich in Oberding ein gutes Dutzend Freiwilliger unter dem Namen „Starke Hände“ zusammengefunden, um Flüchtlinge in der Gemeinde zu unterstützen. Sprecherin Andrea Hartung berichtet, dass sie seit der ersten Flüchtlingswelle 2015 rund 90 junge Männer aus Nigeria, Afghanistan und Pakistan in der Gemeinschaftsunterkunft hinter dem Post-Verteilzentrum im Erdinger Westen unweit der FTO betreuen. „Was die Situation dort betrifft, ist für diese Menschen vor allem eine psychologische Hilfe notwendig. Denn viele von ihnen sind schon längere Zeit bei uns, können aber kaum Kontakt zur Bevölkerung bekommen, haben auch keine gute Mobilfunk-Anbindung.“

Seit kurzem wohnen einige ukrainische Flüchtlingsfamilien in der Gemeinde. Während ein paar von ihnen privat in Schwaig und Notzing untergebracht sind, hat ihnen Oberding sechs Apartments im neuen Obdachlosenheim an der Lohstraße zur Verfügung gestellt. Hier gibt es sogar einen guten Internetanschluss sowie eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. „Momentan leben dort rund 20 Menschen aus der Ukraine, vorwiegend Familien“, berichtet Helferin Hartung. Viele von ihnen besuchten Deutsch-Kurse, um sich auf ein temporäres Berufsleben vorzubereiten, sie seien eigentlich hoch motiviert.

„Nur ein technisches Detail bereitet immer wieder mal Schwierigkeiten“, sagt Hartung. „Die Türen im Heim haben Transponder-Schlösser. Und da kann es vorkommen, dass eine erwachsene Person sich ausschließt, die Tür von Kindern drinnen aber nicht geöffnet werden kann. Dann muss Hilfe gerufen werden, leider nicht immer zu den besten Zeiten.“

Die Grundschule Oberding besuchen derzeit zwei Kinder aus der Ukraine, die sich nach Auskunft von Schulleiter Johann Deschu „schon gut integriert haben und auch nachmittags das Angebot der Ganztagsschule nutzen“. In der Mittelschule sind drei Flüchtlingskinder, die von September an in eine so genannte Brückenklasse gehen können. Dort wird nach einem speziellen Lehrplan und in einem eigenen Förderunterricht das Leistungsvermögen in deutscher Sprache gefördert. Hier kann sich dann auch entscheiden, welchen weiteren schulischen Weg diese Kinder einschlagen können.

In der Gemeinde Fraunberg leben derzeit 34 Flüchtlinge aus der Ukraine, elf von ihnen privat, weitere sechs Familien in Gemeinschaftsunterkünften in Rappoltskirchen und Großhündlbach (wir berichteten). Um sie kümmert sich vor allem Dagmar von Fraunberg. „Seit einiger Zeit bekomme ich tatkräftige Unterstützung von einer jungen ukrainischen Frau, die Medizin in ihrer Heimat studiert, im Schloss Fraunberg gewohnt hat und ehrenamtlich auch als Dolmetscherin arbeitet.“

Zusammen mit ihr und anderen Helfern versucht sie, den Familien so gut es geht zu helfen. „Dabei fehlt es vor allem an Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs und an Kleidung. Ihre Wohnsituation ist recht gut, wenn doch sehr abgelegen, aber wir haben aus der Bevölkerung auch schon Fahrräder für sie bekommen, angestoßen durch eine Spendenaktion von Schulleiterin Gisela Leitsch.“

Ein ukrainisches Kind geht demnächst in die Grundschule, für einen Jugendlichen werden Platz und Transportmöglichkeit für eine weiterführende Schule gesucht, zwei kleinere Kinder bekommen ab Herbst einen Platz im Kinderhaus. „Überall finden wir helfende Hände, würden uns aber über weitere Unterstützer freuen, vor allem für Fahrdienste, Arztbesuche und Begleitgänge zu Behörden“, meldet Dagmar von Fraunberg dringenden Bedarf an.

Schon seit vielen Jahren betreut Hansjörg Walther aus Fraunberg fast 50 Flüchtlinge im Kreis, die vor allem aus Syrien, Afghanistan oder Nigeria kommen. „Was den Schulbesuch angeht, gibt’s immer noch Sprachbarrieren, obwohl Kinder und Jugendliche sehr schnell Deutsch lernen“, lautet seine Erfahrung.

Oftmals aber tauge die beengte Raumsituation in den Unterkünften nicht für einen konzentrierten Lernvorgang, und so sucht auch Walther händeringend Unterstützung. In einem aber ist sich der Fraunberger sicher: „Der Flüchtlingsstrom wird so schnell nicht versiegen. Denn viele von ihnen können gar nicht in ihre Heimat zurück – großes Leid und oftmals der sichere Tod erwarten sie dort.“