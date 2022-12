Freudentränen bei Weihnachtsaktion: Arbeitsgemeinschaft WIR organisiert Geschenke für Josefsheim

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Bei der rührenden Geschenkaktion dabei (v. l.): Susanne, Sophia und Bernd Scheumaier, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft WIR Sosa Balderanou, Heimleiter Martin Hagner, Brigitte Gotz, Margarete Speckmeier, Alfred Scheb, Nikolaus Hans Bauer und Hürrem Eberl. © bernd heinzinger

Über eine schöne Weihnachtsaktion durften sich die jugendlichen Bewohner des Wartenberger Josefsheims freuen: Der Nikolaus kam mit einem großen Sack voller Geschenke, und bei der Verteilung kullerte die eine oder andere Freudenträne. Initiiert hatte die Aktion die Arbeitsgemeinschaft WIR, die sich immer wieder für soziale Projekte einsetzt.

Wartenberg – Die Kinder und Jugendlichen konnten im Vorfeld ihre Wünsche aufschreiben – dabei bekamen sie laut Heimleiter Martin Hagner jeweils einen Anhänger mit einem codierten Zahlencode. Diesen hängten die Helfer anschließend an das passende Geschenk, maximale Anonymität sei damit geboten, betonte der Leiter. „Wir freuen uns sehr über diese Aktion, vor allem für unsere Bewohner ist das eine sehr schöne Geschichte“, fand Hagner.

Über 40 Geschenke kamen zusammen. „Das sind so viele, dass für diejenigen, die auch den Heiligen Abend hier verbringen, noch ein zweites dabei ist“, berichtete der Nikolaus. Beim Verteilen erwähnte er, hauptsächlich Positives über die Kinder und Jugendlichen erfahren zu haben. „Natürlich seid ihr manchmal ein bisschen laut, ab und zu auch wütend, aber ihr wart insgesamt immer lieb“, verkündete er. Auch den Mitarbeiterinnen hatte er ein Päckchen mit Orangen, Schokolade und Lebkuchen mitgebracht. Wartenbergs Dritter Bürgermeister Bernd Scheumaier umrahmte gemeinsam mit seiner Familie musikalisch den Nachmittag im Josefsheim.

Die Vorsitzende des Arbeitskreises WIR, Sosa Balderanou, hatte selbst ein paar Tränen in den Augen beim Blick auf die glücklichen Kinder: „Es ist so immens wichtig, dass wir für die Menschen, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden, etwas Gutes tun.“ Als Integrationsbeauftragte der CSU im Kreis Erding wisse sie da nur zu gut Bescheid. Gerade vor Weihnachten sei das Josefsheim in Wartenberg die perfekte Anlaufstelle gewesen. „Und die leuchtenden Augen der Kinder beweisen die Wichtigkeit der Aktion.“

Der Arbeitskreis selbst ist auf Sponsoren angewiesen – sowohl Privatleute als auch Unternehmen zeigen sich dabei großzügig: „Es gibt zum Glück viele Menschen, die das Herz auf der richtigen Seite haben“, freute sich Balderanou. Ein Unternehmen aus Schwaig etwa spendete gleich sechs Paletten mit Markenkleidung. „Diese werden wir im Landkreis an Bedürftige verteilen.“

Denn neben Aktionen wie im Josefsheim hilft die Arbeitsgemeinschaft auch im Hintergrund, beispielsweise finanziell. Kürzlich habe sie eine Person unterstützt, die plötzlich unverschuldet auf der Straße gestanden war.

Für das Integrationszentrum in Dorfen spendete die Arbeitsgemeinschaft zudem stolze 2000 Euro. „Rund 80 Personen helfen bei WIR mit, darunter fünf bis sechs sehr aktive“, erklärte die Vorsitzende. „Wir können auf ein beachtliches Netzwerk zurückgreifen und stehen für spontane Hilfe immer zur Verfügung.“ Künftig sind weitere Aktionen geplant. Neben dem Besuch im Sophienhospiz, wofür sich bereits der Landfrauenchor zur Verfügung stellte, soll es auch eine Benefizveranstaltung geben.