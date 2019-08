An der Marie-Pettenbeck-Schule staubt’s

Für den Brandschutz wird gebohrt

Kaum waren die Schüler der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg in die Ferien gegangen, hatten schon die ersten Handwerker ihr Material in die Aula getragen und diese damit zum Zentrallager umfunktioniert: Die brandschutztechnische Ertüchtigung der Schule, wie sie die Schulverbandsversammlung beschlossen hat, ist in vollem Gange.