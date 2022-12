Gartenberg statt Wartenberg: Schrebergarten wird wiederbelebt

Von: Veronika Macht

Stolz auf die getane Arbeit: Caroline Brand (M.) vom LBV mit vielen fleißigen Helfern vom Obst- und Gartenbauverein sowie den Schrebergartlern. © Privat

Zusammen wachsen und gemeinsam er(d)kunden: So kann man das Motto des Schrebergartens im Markt Wartenberg beschreiben. Wenige Alteingesessene waren noch aktiv, ansonsten lag die Fläche an der Pesenlerner Straße viele Jahre lang fast brach. Im vorigen Frühling wurde sie offiziell reaktiviert.

Wartenberg – Die Initiative übernahm Caroline Brand. Als Mitglied des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) der Kreisgruppe Erding trat sie mit der Idee an Bürgermeister Christian Pröbst heran und sei auf offene Ohren gestoßen: „Es gab zu dem Zeitpunkt bereits weitere lose Anfragen, sodass wir direkt die ersten Parzellen vergeben konnten“, schildert Pröbst einer Pressemitteilung zufolge.

Auch der ansässige Obst- und Gartenbauverein habe sich sofort begeistert gezeigt und übernahm eine Fläche für die Errichtung eines eigenen Gemeinschaftsprojekts. Schnell sei so eine bunte Mischung an Garteninteressierten gewachsen, was viele Vorteile mit sich bringe: „Im Schrebergarten lernen wir alle voneinander. Die erfahrenen, praxiserprobten Gartler bringen Rat und Wissen mit, die jüngere Generation hat Tatkraft und Mut, Neues auszuprobieren“, berichtet Brand, die mit ihrem Partner auch eine Parzelle gepachtet hat. So bereichere man sich gegenseitig, nicht selten würden Setzlinge und Samentütchen getauscht.

Wichtig sei neben dem gemeinschaftlichen Sinn auch ein ökologischer Nutzen des Geländes. Deshalb habe der LBV unter der Leitung von Vorsitzender Uschi Schmidt- Hoensdorf eine Vogelschutzhecke sowie die Anlage einer kleinen Streuobstwiese geplant. Man wolle auf weiter Flur mehr Lebensraum für Insekten und Vögel etablieren, denn dieses Investment zahle sich nicht nur in Form einer Ernte für die Pächter aus, sondern allen voran in Biodiversität und Artenvielfalt. Es seien daher ausschließlich biozertifizierte, autochthone, also gebietsheimische, Pflanzen ausgewählt worden.

Ferner werte die Begrünung das Areal, das an einer der Zufahrtsstraßen in den Markt Wartenberg liegt, auch optisch auf. Zum Pflanzen kamen mehr als 25 Freiwillige, und auch das Wetter meinte es gut: „Am Tag selbst blieb es zum Glück trocken. Der Regen die Tage zuvor erwies sich hingegen als optimal, um ideale Pflanzbedingungen vorzufinden. Insgesamt verschiebt sich das Pflanzfenster aufgrund des wärmeren Klimas und einer längeren Vegetationszeit eh nach hinten“, erklärt Brand.

Zudem wurden nicht nur Hecken und Bäume gepflanzt, sondern auch ein Wildschutzzaun als Maßnahme gegen hungrige Rehe gesetzt. So könne von einer erfolgreichen Aktion berichtet werden, bei der die Vereine und Gartler Hand in Hand zusammenarbeiteten. Dafür möchte sich die Organisatorin bei allen Beteiligten bedanken.

Finanziell möglich gemacht habe das Projekt die Gemeinde Wartenberg, welche die Kosten vollständig übernehme. Solch ein Engagement von kommunaler Seite sei nicht selbstverständlich, „umso dankbarer sind wir für diese Unterstützung“.

Wer tiefer Einblick in die Gartenwelt nehmen möchte, der findet Informationen auf dem Instagram-Kanal „die.gartenberger“. Dort dokumentiert Brand die Entwicklung und den Saisonverlauf ihres Gartens. Wem das nicht reicht, der kann sich entweder um einen Platz bei der Gemeinde bewerben – wenige Parzellen seien noch frei – oder beim Obst- und Gartenbauverein Wartenberg anfragen.

Jetzt stehe aber erst einmal Winterruhe an, bevor der Schrebergarten zu neuem Leben erwache. Die Vorfreude aufs Frühjahr sei schon groß, „wenn hoffentlich alles angewachsen ist, die ersten Blüten öffnen, die Vögelchen singen und die ,Gartenberger‘ in ein neues Pflanzjahr mit vielen weiteren Ideen starten.