Gedenken an tragischen Tod vor 101 Jahren: Wartenberger stellen restauriertes Feldkreuz wieder auf

Von: Klaus Kuhn

Pfarrer Gregor Bartkowski segente das wieder errichtete Feldkreuz. Es erinnert an ein Unglück von 1922. © Klaus Kuhn

Von Vereinen und Helfern restauriert wurde das alte Feldkreuz an der Thenner Straße in Wartenberg. Es erinnert an ein Unglück von 1922. Die Einweihung fand im Rahmen einer Maiandacht statt.

Wartenberg – Eine Gemeinschaftsleistung hat es ermöglicht, dass das alte Feldkreuz wieder an der Thenner Straße steht. Für das Restaurieren und Errichten haben der Gartenbauverein, der Volkstrachtenverein und etliche Freiwillige zusammengeholfen. Etwa 100 Gäste waren bei der Einweihung im Rahmen einer Maiandacht dabei.

Das Feldkreuz erinnert an Anton Furtner vom Weindl-Hof, der ganz in der Nähe am 24. April 1922 bei der Feldarbeit durch einen Schlaganfall ums Leben gekommen ist. Das Kreuz wurde im Rahmen von Ausbauarbeiten an der Thenner Straße vor etlichen Jahren abgebaut, zwischengelagert und nun im Bauhof wieder entdeckt.

Altes Feldkreuz wieder aufgestellt: Neuer Sockel und Sitzbank

Die beiden Vereine beschlossen, das Feldkreuz zu restaurieren, mit einem neuen Sockel zu versehen und wieder aufzustellen. Paul Neumeier aus Wartenberg hat dafür den Sockel angefertigt. Altbürgermeister Manfred Ranft spendete zudem eine Sitzbank direkt neben dem Kreuz.

In der Maiandacht nahm Pfarrer Gregor Bartkowski die offizielle Segnung vor, die Wartenberger Sängerinnen begleiteten die Andacht musikalisch. Im Anschluss gab es eine Brotzeit im nahe gelegenen Trachtenstadl.