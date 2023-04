„Wir sind scheißegal“: Startschuss für Bürgerinitiative gegen Windrad bei Auerbach

Volles Haus beim Klug in Auerbach. Johann Zehentner (l.) hatte als Experten Thomas Schürmann (dahinter, in rotem Pullover) mitgebracht. Gut 40 Zuhörer waren dabei.

Bürger in Auerbach und Umgebung „in Sorge um die Heimat“

Von Markus Schwarzkugler

Scharfe Kritik wurde am Montagabend in Auerbach laut: Dort fiel der Startschuss für die Bürgerinitiative gegen das Windrad im Auerbacher Holz. Es war das erste Treffen.

Auerbach – Aus Auerbach ist am Montag ein eindringlicher Appell an Wartenberg gesendet worden, „dass wir die Heimat erhalten sollten und das Windrad nicht bauen“. So formulierte es Johann Zehentner, der die Bürgerinitiative vorangebracht hat. Über 40 Zuhörer waren zum ersten Treffen ins Gasthaus Klug gekommen, darunter vor allem Bürger aus dem Ort, aber auch aus Pesenlern, Thenn oder Itzling. Und vier Markträte von CSU und Freien Wählern: Sie mussten sich viel Kritik anhören und versicherten, die Sorgen in den Marktrat zu tragen. Über allem schwebt bereits das Ratsbegehren im Rahmen der Landtagswahl am 8. Oktober.

+ So thront das Windrad über Auerbach, zumindest wenn es nach der Bildmontage von Johann Zehentner geht. © Grafik: Privat

„Wir sind in Sorge um unsere Heimat“, sagte Zehentner, der selbst in Wartenberg wohnt. Er hatte eine, wie er versicherte, maßstabsgetreue Bildmontage mitgebracht, die das geplante, rund 230 Meter hohe Windrad im Auerbacher Holz zeigt. Es ist im Radius von 800 Metern von Wohnbebauung entfernt. „Ich war selber überrascht, wie sehr der Einschnitt ist“, meinte Zehentner über die Ausmaße.

Es brauche erneuerbare Energien, „aber es muss vernünftig sein“, betonte er. Und das ist ihm und seinen Mitstreitern zufolge eben nicht der Fall (siehe Kasten). Mehrfach wurden Zweifel an der Effektivität laut. Und ob sich das später mal rechne für die Bürger? Die Rede war von einem „hochspekulativen“ Projekt. Zehentner hatte Zahlen der Windgeschwindigkeit am Flughafen analysiert – für Auerbach gebe es keine. Am Flughafen seien es 43 von 550 Tagen gewesen, an denen der Wind schneller als sechs Meter pro Sekunde gewesen sei – „das ist nicht viel“.

Bürger lassen ihrem Unmut freien Lauf Die Bürger redeten sich in der Versammlung einer nach dem nächsten den Frust von der Seele. Einer schimpfte: „Ich finde das unmöglich, das Windrad dort hinzustellen, wo Quellen rauslaufen und seltene Viecher sind“. Er verwies auf eine Krebsart, die man in der Nähe des geplanten Standorts schon gefunden habe.

Und was passiere erst, wenn Zement ins Wasser laufe? Die Rede war auch von „sinnloser Zerstörung“ und „Verschandelung“ der Landschaft. Und ohnehin seien „die Leute hier herhinten scheißegal“.

Eine Bürgerin fragte aufgebracht: „Was ist denn dann noch das Idyllische in Auerbach? Aber das Internet bei uns kriegen sie nicht auf die Reihe.“

Zwei Bürger berichteten, dass wenn man eine Straße durch den Wald lege, dieser sturm- und borkenkäferanfälliger werde: „Wenn du einen Wald aufmachst, dann kannst du ihn vergessen.“

„Die Marktgemeinde ist bankrott, investiert aber acht Millionen Euro ins Windrad“, lautete eine der Aussagen, die mit lautstarkem Applaus quittiert wurden. Man sei ja nicht generell gegen ein Windrad. Aber es gebe doch in Bayern viel mehr großflächige, besser geeignete Flächen. Laut wurden auch Sorgen über mögliche gesundheitliche Gefahren durch Infraschall oder Lärmbelastung in der Nacht. mas



Als Experten, der freilich zu den Interessen der Bürgerinitiative passt, präsentierte Zehentner den Münchner Thomas Schürmann vom Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität, VLAB. Es handelt sich um einen vergleichsweise kleinen Verein mit rund 8000 Mitgliedern mit Sitz in der Oberpfalz. Zur Einordnung: Er stand immer mal wieder in der Kritik, auch bei Organisationen wie dem Bund Naturschutz. Vorwurf: Der Verein wolle unter dem Deckmantel Naturschutz vor allem Windkraftanlagen verhindern. Dass sich der VLAB nur auf Windräder konzentriere, dem widersprach dessen Vorsitzender im Gespräch mit dem BR.

Schürmann, VLAB-Regionalbeauftragter für Oberbayern, sagte: „Wir sehen Windkraft kritisch in Gebieten, in denen wenig Wind weht.“ Es sei die Frage, ob eine Einzelverteilung Sinn mache. Er verwies darauf – und das kritisierten auch Zuhörer – dass beim Ratsbegehren Betroffene aus den Nachbargemeinden, in dem Fall Kirchberg und Fraunberg, nicht mit abstimmen dürfen.

Die Windräder „können die Landschaft im Umkreis von fünf, sechs Kilometern dominieren“, so Schürmann. Also würden es auch im Hauptort Wartenberg Wohnende sehen. Er prognostizierte: „Die Kosten werden weiter steigen, wenn wir Windräder in Regionen bauen, die dafür nicht geeignet sind.“ Der Steuerzahler bezahle das. „Das Klimaproblem in Deutschland mit Wind zu lösen, wird zu teuer und wird scheitern“, sagte er.

Ein Zuhörer schwang die große Keule: „Wir müssen sichtbar werden, sollten groß ausschildern, Autokorsos machen, mit Traktoren bis nach Erding fahren. So gewinnen wir das Ratsbegehren.“

Zehentner drückte sich diplomatischer aus. Das Ziel sei, nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern miteinander für eine gute Lösung. Er vermisse belastbare Zahlen seitens der Gemeinde zur Wirtschaftlichkeit des Windrads. Es gehe darum, Gemeinderat und Bürgermeister einen Denkanstoß zu geben.

„Wir sind bloß 80 Leute, aber wir haben euch gewählt. Dann denkt’s auch einmal an uns“, appellierte ein Auerbacher an die Markträte im Publikum, Heike Kronseder und Franz Ganslmaier von der FWG sowie Josef Sedlmaier und Simon Grandinger (CSU). Sie mussten sich anhören, dass der Marktrat einstimmig für die Aufnahme des Bauleitverfahrens votiert habe. Sedlmaier rechtfertige sich und meinte, dass er mit seinem Votum „in die Wissensermittlung“ habe eintreten wollen. Auch ihm fehlten noch Daten. „Ich kann noch nicht sagen, ob ich dafür oder dagegen bin“, betonte er.

Ähnlich ging es Kronseder, wie sie am Tag danach unserer Zeitung sagte: Die Sorge um die Heimat „macht auch mich betroffen“. Die FWG werde das Thema in ihrem Aktionskreis aufgreifen und in den Marktrat tragen. Sie verwies auch auf die Gesprächsbereitschaft im Rathaus. So habe Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) nach der jüngsten Markratssitzung den dort anwesenden Betroffenen gesagt, dass sie jederzeit Fragen stellen dürften.

Eine dieser Fragen, die die Betroffenen umtreiben: Könnte das Windrad auch gebaut werden, wenn das Ratsbegehren im Interesse der Initiative ausfällt? Stichwort Windvorranggebiete. Auch Kronseder wünscht sich hier noch rechtliche Klarheit.

Eine Sorge, die Sedlmaier umtreibt, ist, dass eventuell Investoren einsteigen könnten, sollten die Grundstückseigentümer mitspielen. Von einem möglichen Bürgerbegehren war am Montag übrigens (noch?) keine Rede.