Glasfaserausbau in Wartenberg: Freie Wahl der Internetanbieter geplant

Von: Klaus Kuhn

Gleich zwei Anbieter wollen jetzt den Markt Wartenberg an die Glasfaser bringen. © dpa (Archiv)

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates stellte sich einer der beiden Anbieter vor, der Wartenberg an die Glasfaser bringen will. Geplant ist die freie Wahl der Internetanbieter für Kunden.

Wartenberg – Gleich zwei Anbieter wollen jetzt den Markt Wartenberg eigenwirtschaftlich, das heißt ohne eine Kostenbeteiligung der Kommune und ohne eine Mindestquote bei den Anschlüssen an die Glasfaser bringen. Der eine ist die Deutsche Telekom, der andere das Unternehmen „Unsere grüne Glasfaser“ mit Sitz in Ismaning.

Letztere erhielt in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates die Gelegenheit, das Unternehmen und das Konzept vorzustellen. Hauptsächlicher Geldgeber ist nach diesen Ausführungen die Allianz-Versicherung. Den nötigen Sachverstand holt sich dieses Unternehmen vom Internet-Anbieter Telefónica. Das Unternehmen „Unsere grüne Glasfaser“ bleibt Netzbetreiber.

Glasfaser Wartenberg: Bauzeit etwa vier bis sechs Monate

Gerechnet wird mit einer Projektzeit von vier bis sechs Monaten, woran sich eine Bauzeit von etwa einem Jahr anschließt. Gerhard Kaiser und Andreas Kindsvater stellten das Vorhaben vor und machten deutlich, dass sie beabsichtigen, die ganze Marktgemeinde einschließlich der Ortsteile anzuschließen. Das war eine Frage, die vor allem Bürgermeister Christian Pröbst interessierte. Es soll einen zentralen Knotenpunkt geben, von dem aus jeder einzelne Hausanschluss gewissermaßen sternförmig versorgt werden soll.

Der Netzbetreiber kündigte an, nicht nur mit einem Internetanbieter arbeiten zu wollen. Das sei vor allem für jene Kunden wichtig, die sich diesbezüglich nicht verändern wollen. Auf diese Weise sei es möglich, den Glasfaseranschluss in der ersten Phase kostenlos für die Kunden bereitzustellen. Bereits vorhandene Glasfaseranschlüsse könnten angekauft und dann auch genutzt werden.

Glasfaser: etwa 40 Zentimeter unter dem Bürgersteig verlegt

Erdarbeiten im Vorgarten des Anschlussnehmers würden entfallen, weil mit einer sogenannten Erdrakete gearbeitet wird. Die Glasfaserkabel würden etwa 40 Zentimeter tief vorzugsweise unter Bürgersteigen und Radwegen verlegt. Es werde eine zentrale Veranstaltung geben, zu der das Unternehmen noch einladen werde, so die weiteren Ankündigungen.

Zentral ist für die beiden Unternehmenssprecher die Zusage, dass es ein offenes Netz sei. Damit sei der Anschlussnehmer in jedem Fall frei bei der Wahl des Internet-Dienstleisters. Der völlige Verzicht auf öffentliche Gelder gestattet nach diesen Ausführungen auch die vergleichsweise zügige Durchführung des Projekts.

Wartenberg: Bauarbeiten könnten bereits im September beginnen

Wie zügig, das machte Bürgermeister Christian Pröbst in einer Randbemerkung deutlich: Wenn in der Strogenstraße im September gebaut werde, könne bereits das Leerrohr für die Glasfaser mit verlegt werden, damit hier nicht mehr aufgegraben werden muss. Diese Gespräche seien bereits am laufen. Der Marktgemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, die Angebote der beiden Unternehmen zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. klk

