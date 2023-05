Grüne Wartenberg: „Landkreis blockiert Klimapolitik“

Von Klaus Kuhn schließen

Bei den Grünen in Wartenberg herrscht Frust über den Umgang mit einem Solarkataster-Antrag auf Kreisebene. Von „blockieren“ und „verhindern“ ist die Rede. Der Ortsverband hat seinen Vorstand neu gewählt.

Wartenberg – Die Grünen in Wartenberg haben bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reiter ihren Vorstand neu bestimmt, dabei aber die Spitzenpositionen unverändert gelassen: Melanie Falzetta und Dominik Rutz bleiben nach der einstimmigen Wahl unter der Leitung von Kreissprecherin Annett Burghardt Sprecher des Ortsverbandes. Schriftführer ist Christian Köhler. Zu Beisitzern bestimmte die Versammlung Dagmar Sticha, Roberto Münch und Martina Scheyhing.

In ihrem Jahresbericht konnte Falzetta natürlich nicht auslassen, dass man auch in Wartenberg vor der heißen Phase des Wahlkampfs steht: „Es stehen besondere Zeiten an.“ Die Stammtische, die die Partei regelmäßig anbietet, werden nach ihrem Bericht „in den Strukturen erneuert“. Konkret bedeutet das, dass an jedem ersten Montag in den geraden Monaten um 19 Uhr im Gasthaus Reiter diese Stammtische unter einem speziellen vorbereiteten Thema stehen. Der nächste werde also am 6. Juni sein. Das Thema werde noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Marktgemeinderat sind die Grünen zu Dritt. Das ist für die Mandatsträger nach ihrem Bericht schon eine echte Herausforderung, vor allem vor dem Hintergrund, dass man bei möglichst vielen Veranstaltungen präsent sein möchte.

Dominik Rutz ergänzte, dass auch vor Ort die Grünen zu spüren bekämen, dass man auf Bundesebene jetzt in der Regierungsverantwortung und damit natürlich auch verstärkt in der Kritik sei. Sein Schwerpunktthema Klimapolitik sah er vor allem auf Kreisebene schwach vertreten: „Hier wird blockiert, verhindert, nicht umgesetzt.“ Die Tatsache, dass der Antrag, ein Solarpotenzialkataster zu erstellen, nicht einmal behandelt werde, lasse man sich so nicht mehr gefallen: „Da haben wir Beschwerde eingelegt.“

Falzetta sprach in ihrem Bericht vom „traurigen Haushalt“. Man habe beispielsweise im Fall der Strogenstraße gegen das „preisintensive Zubehör“ gestimmt, lehne aber natürlich die notwendige Straßensanierung selbst nicht ab. „Wir haben immer die finanzielle Situation im Fokus gehabt.“

Dominik Rutz ergänzte allerdings, dass wohl auch nicht alle Informationen über die Haushaltslage mit der nötigen Geschwindigkeit und Vollständigkeit vorgelegen hätten. Die Fraktion der Grünen stellt drei Referenten, und auch aus diesen Tätigkeitsbereichen gab es kurze Berichte.

Ein Schwerpunktthema in der kommunalpolitischen Diskussion war die Nahwärmeversorgung und die dazugehörigen Anschlusskosten. Diese wurden als möglicherweise deutlich zu hoch angesehen. Es wurden Vergleichszahlen aus dem Langenpreisinger Ortsteil Zustorf herangezogen, wo nach einem noch nicht bestätigten Bericht aus der Versammlung 6000 Euro aufgerufen werden, in Wartenberg dagegen fünfstellige Beträge zu erwarten seien.