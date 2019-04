Applaus für Trachtenstadl-Ausschuss

Der Volkstrachtenverein Wartenberg hat bei seiner Hauptversammlung im Trachtenstadl den Vorstand neu bestimmt und dabei das Gremium leicht umgebaut.

Wartenberg–Neuer erster Kassierer ist Eugen Kroneberger, der Alexandra Floßmann ablöste. Josef Korber wurde in Abwesenheit als Vorsitzender genau so im Amt bestätigt wie Paul Adelsberger als Vize. Er ist zugleich weiterhin der Nikolaus. Zweiter Kassier bleibt Anton Fruhstorfer. Schriftführerin und Pressewartin ist weiterhin Julia Gebhart, ihre Stellvertreterin Christiane Heizinger. Vortänzer sind Corinna Egger und Manuel Plabst. Fähnriche bleiben Niklas Maier und Alexander Franz.

Auch die Jugendleitung ändert sich nicht: Elisabeth Kattein, Maria Bauer und Maria Schmied kümmern sich um die Nachwuchstrachtler, letztere beide aber auch um das Inventar. Zu Beisitzern bestimmte die ausgezeichnet besuchte Versammlung Brigitte Scherzl, Rudi Schwaiger, Christian Millisterfer, Konrad Ganslmaier, Hans Egger, Claudia Bachmaier und Angela Voichtleitner. Christine Voichtleitner ist Jugendsprecherin. Ursula Adelsberger und Gerlinde Huber fungieren als Musikwarte. Susi Egger macht die Mitgliederverwaltung. Werner Kalinetz und Paul Bachmaier werden auch weiterhin die Kasse prüfen.

Die Versammlung musste der zweite Vorsitzende Adelsberger leiten, weil Josef Korber krank war. 1950 Euro hat der Verein an die Leukämie-Selbsthilfegruppe gespendet. Das war der Eintritt, der bei der Vorstellung des Aurer Jackl eingegangen war. Trotz der Spende konnte Alexandra Floßmann bei ihrem letzten Kassenbericht eine positive Bilanz vorlegen. Die Mitgliederentwicklung war negativ: 297 Mitglieder hat der Verein zum Jahresbeginn gehabt, ein Minus von neun. Adelsberger dankte allen, die bei der Bettelhochzeit aktiv mitgeholfen haben. Den Frühschoppen mit zünftiger Musik hätten 40 Menschen besucht. Sieben waren bei der Aktion saubere Landschaft dabei.

Der Bauausschuss für den Trachtenstadl wird jetzt aufgelöst, beschloss die Versammlung einstimmig. „Der hat eine hervorragende Arbeit geleistet“, bilanzierte der zweite Vorsitzende unter Applaus.

Der TSV Wartenberg hat zur 100-Jahr-Feier Anfang Juni eingeladen. Dafür, so Vortänzerin Corinna Egger, werde derzeit bereits geprobt. Der Trachtenstadl werde viel genutzt – für Bürgerversammlungen, aber auch die Kreisversammlung der Gartler und dann die erste vereinsinterne Nikolausfeier fanden in dem Neubau statt. „Danke an alle, die immer da sind und fleißig sind.“

25 Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren hat der Verein derzeit, berichtete Jugendleiterin Elisabeth Kattein, die auf viele Termine verweisen konnte. Am 13. April ist ein Hoagarten, am 19. Mai ein Jugend-Volkstanz.

Auch Musikwartin Ursel Adelsberger hatte eine lange Terminliste für ihre Gruppen und dankte für die Einsatzbereitschaft. Acht bis zehn Sängerinnen kann der Verein aufbieten, geprobt wird alle zwei Wochen. Die Satzung hat der Verein ändern müssen: Es gibt nur noch einen Kassenabschluss zum 31. Dezember.

Das Grußwort des dritten Bürgermeisters leitete Adelsberger so ein: „Sprich mal zu deinem Volke!“ Das tat Christian Pröbst, dankte für die Veranstaltungen und die Gastfreundschaft bei der Bürgerversammlung. „Ich bin viel länger sitzen geblieben als in der Strogenhalle.“ klk