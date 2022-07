Hans Söllner begeistert 500 Konzertgänger auf dem Nikolaiberg: Der Berufsrebell bringt die Liebe mit

Von: Fabian Holzner

Teilen

Einen sympathischen Eindruck machte Liedermacher-Legende Hans Söllner auf der Nikolaiberg-Bühne. © Fabian Holzner

Etwas holprig legte Hans Söllner bei seinem Konzert beim Wartenberger Kultursommer auf dem Nikolaiberg los. Dann aber doch recht schnell hatte der Liedermacher die 500 Gäste an der Angel.

Wartenberg – „Von der Botschaft her ist er viel humaner und sanfter geworden“, meinte Stephan Schwaiger, einer von 500 Zuschauern des Konzerts von Liedermacher-Legende Hans Söllner auf dem Wartenberger Nikolaiberg. Sogar mehr als Liebe gab der 66-jährige Berufsrebell seinen Fans und Neugierigen am Donnerstag mit auf den Weg, „verliebt bleiben“ sei noch wichtiger – ob mit Menschen, Hühnern oder Bäumen. Und bei allem Spott, den etwa Karl Lauterbach sogar unter der Gürtellinie abbekam, scheint Söllner diese Botschaft ein großes Anliegen zu sein. So verabschiedete er sich nach zwei Stunden „Seminar“, wie er selbst sagte, mit den Worten: „Geht’s heim, schaut’s euch eure Verletzungen an, und versöhnt’s euch wieder. Das ist der einzige Grund, warum ich noch unterwegs bin.“

Gemütliches Ambiente: Vorne wurden Biertische aufgestellt, weiter hinten die Picknickdecken ausgebreitet. © Fabian Holzner

Ob er die ersten 20 Minuten tatsächlich wegen der geringeren Mehrwertsteuer eines dann als „musikalisches Kabarett“ geltenden Abends ohne ein Lied gestaltete, sei dahingestellt. Nach diesem bedächtigen Einstieg, mit etwas holprigen Themenwechseln bei noch verhaltenen Lachern, lief Söllner aber spätestens bei Anekdoten über seine Erfahrungen mit Behörden, Polizei oder dem „Arschloch-Nachbarn“, die sich alle sehr kreativ provozieren ließen, warm. Das Publikum ließ er an seinem Ideenreichtum teilhaben, mit welchen Frechheiten bei möglichst harmlosen Konsequenzen ein Maximum an Verwirrung und Verärgerung ausgelöst werden kann.

Hand in Hand ging das mit einem seiner Ur-Themen, der Legalisierung von Marihuana. Als Schmerztherapie bekomme er Cannabis jetzt verschrieben, weshalb zweimal in der Woche der Komposthaufen umgegraben wird, scherzte er. „Er ändert sich halt nicht“, meinte Jules Garnier, der aus Erding zum Konzertbesuch in seine Heimat Wartenberg gekommen war, am Ende des Abends. Gemeinsam mit seiner Begleiterin Tabea Reibestein hatte er es sich auf einer Picknickdecke gemütlich gemacht. Die beiden kennen Söllner seit Jugendzeiten, beide haben ihn aber erst jetzt zum ersten Mal live erlebt. „Megagut – die Leute, die Atmosphäre. Man war mittendrin, es war ein sehr persönlicher Auftritt“, urteilte Reibestein und fügte an: „Vieles war sehr politisch. Jeder darf da seine Meinung haben, das sieht er selbst ja genauso.“

Zum ersten Mal live dabei: Tabea Reibestein und Jules Garnier genossen die Atmosphäre und Söllners Auftritt. © Fabian Holzner

Dass Künstler und Publikum bei vielen Themen gleicher Meinung waren, zeigte Zwischenapplaus wie beim Aufruf zum einjährigen Hendlboykott. „Da draußen muss sich nichts ändern, außer wir uns selbst“, weitete Söllner den Appell zum Fleischverzicht zur Allgemeingültigkeit aus – ein Satz, den man vor 20 Jahren wohl noch nicht so von ihm gehört hätte.

Nach mehr als 40 Jahren auf der Bühne erzählt er nicht mehr nur, was er denkt, sondern oft auch, was er erfahren hat. Beim Thema lebenslange Liebe zum Beispiel: „Die gibt’s, die Talente. Aber ich bin keines, hab’ ich gemerkt.“ Corona war selbstverständlich auch ein Aufhänger, gleich anfangs, als augenzwinkernde Entschuldigung für das nicht gewachsene Repertoire: „Wenn eh alle sterben, was soll ich dann Neues schreiben?“ Oder als er Impfen mit Dildo-Partys vergleicht: „Das dürfen sie tun – ich möchte nur nicht mitmachen müssen.“

Wieder mehr verweigern, vor allen Dingen aber etwas ändern, das legte er seinen „Seminarteilnehmern“ mehrfach nahe. „Wir müssen das abstellen, wir sind die einzige Spezies, die sich ändern kann. Wennst merkst, dass du einen Fehler machst, dann unterbrich ihn“, sagte er zu Krieg und Hass, nahm sich seine Worte aber auch bei falschen Akkorden selbst zu Herzen.

Stephan Schwaiger aus Wartenberg war „positiv überrascht, wie fidel Söllner gewirkt hat“ und erinnerte sich an vergangene Zeiten, „wo er nur noch geschimpft hat und keine Botschaft mehr dabei war“.

Aber ein Seminarleiter sollte schließlich mit gutem Beispiel vorangehen und die geforderte Veränderung vorleben.