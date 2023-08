Wartenbergs Bürgermeister zieht Halbzeit-Bilanz: „Harmonie ist scheinbar nicht gewünscht“

Von: Markus Schwarzkugler

Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst. © Privat

Nein, zum Seminar für die Findung der inneren Ruhe wird der Wartenberger Marktgemeinderat sicher nicht mehr. Nach nun gut drei Jahren, also zur Halbzeit der Wahlperiode, hat es Bürgermeister Christian Pröbst in seiner ersten Amtszeit mittlerweile aufgegeben, zu glauben, die ständigen Streitereien in den Griff bekommen zu können. Das verrät uns der 47-Jährige im Interview.

Wartenberg – Darin geht er auch auf das ganz große Streitthema zu sprechen kommt: die angespannte Finanzlage. Eng damit verbunden sind die Gewerbegebietserweiterung in Thenn und das Neubaugebiet Kleinfeld West.

Herr Pröbst, wie fällt Ihre Halbzeit-Bilanz aus?

Mir macht’s weiterhin viel Spaß, es is’ a scheene Arbeit. Es gibt natürlich Dinge, die nicht so viel Spaß machen, aber die gehören dazu.

Was macht denn weniger Spaß?

Beerdigungen, Trauerreden. Genauso, wenn du Steuern erhöhen musst und richtig Ärger am Hals hast wegen sowas. Wenn du gegen dein Gefühl etwas tun musst. Aber wenn du unseren Haushalt anschaust, hast du keinen Spielraum. Deinen Freunden und allen musst du’s dann erklären. Das tut im Herzen weh. Jeder ist insgeheim ein bisserl grantig auf dich, aber du musst es machen, weil du kein Geld hast. Trotzdem überwiegt das Positive.

Weniger Spaß machen wohl auch die Streitereien im Marktrat? Irgendwie ist es zuletzt noch mal ein Stück hitziger geworden.

(schmunzelt) Ich rede jetzt mal frei heraus. Ich hab’ mir gedacht, ich trete als Bürgermeister an und versuche, die Stimmung besser hinzukriegen als in den vergangenen Jahrzehnten, wo immer ein Streit da war. Immer die eine gegen die andere Seite.

Was in Wartenberg schon immer unschön ist. Eigentlich sollten doch die Parteizugehörigkeiten in einem lokalen Gremium keine große Rolle spielen. . .

Das seh’ ich genauso. Ich hab’ aber so viel probiert, und es bringt nix. Ich kann machen, was ich will. Auf Klausur sind wir gefahren, hatten zudem noch eine Haushaltsklausur. Aber was da geredet wurde, wusste dann in der Marktratssitzung keiner mehr.

Fühlt sich vielleicht so mancher von der Größe der CSU unterdrückt?

Das kann schon sein, auch wenn wir nicht die Mehrheit haben.

Naja, mit der doch recht CSU-nahen Neuen Mitte eigentlich schon. . .

Ja, die Neue Mitte ist sehr vernünftig (lacht). Spaß beiseite: Ich habe gedacht, dass ich’s hinbringe. Aber es ist scheinbar nicht gewünscht, eine harmonische Zusammenarbeit aller Fraktionen zu haben. Einfach dagegen sein ist immer die einfachere Politik.

Zum Thema Stimmung noch was: Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass die im Rathaus auch nicht allzu gut ist.

Nein, das stimmt überhaupt nicht. Am Anfang war es sehr schwierig. Aber wir drei neuen Bürgermeister haben uns dann einen externen Berater geholt. Jetzt ist es so, dass die Fachbereiche gut zusammenarbeiten, die machen sogar abends mal was miteinander. Im Gegensatz zu damals, als ich ins Rathaus gekommen bin, ist die Stimmung zehnmal besser. Ich finde, das ist ein ganz guter Haufen geworden.

Externe Beratung für was?

Teambuilding zum Beispiel. Da gab es Ausflüge übers Wochenende zum gegenseitigen Kennenlernen. Die Fluktuation im Rathaus ist ja auch nicht klein, beispielsweise wegen Schwangerschaften. Wegen schlechter Stimmung wechselt aber keiner. Was mir ganz, ganz wichtig ist: Ich mache mit jedem, der möchte, jedes Jahr ein Personalgespräch, wo es nicht nur um die Arbeit geht. Jeder wird angeschrieben, so die Hälfte kommt zum Gespräch.

Was ist denn jetzt schuld an der Finanzmisere?

30 Jahre wurde gewirtschaftet, und dann wirst du Bürgermeister, und der externe Berater stellt fest, dass wir jahrzehntelang auf zu großem Fuß gelebt haben. Also musst du die Einnahmen erhöhen, und das geht nur über Steuern. Die langfristigen Kredite hauen ganz schön rein. Wir tilgen ja zum Beispiel noch viele Jahre die von den Sozialwohnungen in der Kammerstatt ab. Die stammen von 1988.

Also zu viel in Beton statt in die Menschen investiert, wie ein Vorwurf aus dem Marktrat lautet?

Was der Gruber (SPD-Rat Michael Gruber; Anm. d. Red.) da sagt, ist ja ein Schmarrn. Wir sind zuletzt einfach in Vorleistung gegangen, haben am Markplatz das alte Metzgerei-Gebäude, den Siebenbürger und – vor zehn Jahren schon – die Nikolaibergstraße 1 gekauft. Es ist ja sinnvoll, den Bereich dort zu gestalten, da fangen wir nächstes Jahr das Denken an. So, wie’s jetzt ist, schaut’s ja auch nicht mehr allzu schön aus, teils fällt der Putz schon runter.

Können Sie da schon mehr verraten?

Der zentrale Punkt ist auf jeden Fall die Eisdiele, die mehr Platz braucht. Sie hält das Leben am Marktplatz aufrecht, stabilisiert damit die Bücherei und die Geschäfte. Wir werden das Ganze wahrscheinlich in zwei Bebauungspläne stecken – oberer und unterer Marktplatz. Du kannst nicht alles auf einmal machen. Zumal ich ja viele Projekte angestoßen habe.

Zum Beispiel die Gewerbegebietserweiterung in Thenn, die Steuereinnahmen bringen soll. Unseren Infos zufolge sind dort zwei größere Firmen, die Sie bei uns schon angekündigt hatten, doch noch abgesprungen.

Die haben leider abgesagt, ja. Bei der aktuellen Erweiterung des Gewerbegebiets ist fast alles verkauft bis auf eine 1300-Quadratmeter-Fläche. Aber bei den beiden Firmen ging es um die nächste Erweiterung Richtung Osten. Die Regierung von Oberbayern hätte grundsätzlich nichts dagegen, nur müssen es ihr zufolge große Firmen sein. Da sind war am Diskutieren, was geht. Das dauert.

Zum nächsten irgendwann die Kasse klingeln lassenden Projekt: Kleinfeld West.

Am 13. September haben wir die Vergabe der 13 Grundstücke der ersten von drei Chargen. Insgesamt sind es 39 Parzellen plus die beiden großen Investorengrundstücke.

Die Bauarbeiten sind aktuell in vollem Gange.

Die Baufirma ist sogar schneller als geplant und hat signalisiert, dass sie vielleicht heuer noch den Kreisverkehr hinbringt. Es kommen gerade auch schon die Leitungen fürs Nahwärmenetz und die Glasfaser rein. Laut Bauzeitenplan ist baufrei ab 1. Juni 2024. Aber wir werden wohl deutlich schneller sein.

Wie ist die Nachfrage?

Wir haben überzeichnet, können nicht alle Bewerbungen bedienen. Für die sieben Parzellen im Sozial- und Ansiedlermodell sind es 24 Bewerbungen. Es ist wirklich ein Stau da, so viele Wartenberger fragen nach, wann es endlich losgeht.