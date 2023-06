Wartenberger Nahwärmenetz: Hier entstehen Heizwerk und Solaranlagen

Von: Markus Schwarzkugler

1,2 Hektar groß ist die Fläche, auf der Heizwerk und Solaranlagen für das Wartenberger Nahwärmenetz entstehen. © Plan: Pezold/Gemeinde /Foto: Schwarzkugler

Der Markt Wartenberg feilt schon fleißig an seinem Nahwärmenetz westlich der Strogen, das sich irgendwann einmal nach Vorstellung von Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) über den gesamten Ort erstrecken soll. Der nächste formale Schritt war nun, dass der Marktrat – bei vier Gegenstimmen – beschlossen hat, auf drei Flurnummern eine Fläche für Versorgungsanlagen einzurichten.

Wartenberg – Dafür nötig ist die neunte Änderung des Flächennutzungsplans. Die Verwaltung macht sich jetzt an die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Fläche umfasst rund 1,2 Hektar und befindet sich neben dem ehemaligen Fußballplatz der Schule. In der Nähe liegt der Trimm-Dich-Pfad. Das Areal wird für das Heizwerk und Solaranlagen benötigt. Im aktuellen Plan ist die Fläche noch für Gemeinbedarf vorgesehen.

Paul Neumeier (FWG) merkte an, er wisse erst seit ein paar Tagen, dass das an der Stelle vorgesehen sei. „Der Platz ist dafür eigentlich ein bisserl schade“, befand er. Zumal ja die Schule in der Nähe sei. „Eventuell hinterm Gewerbegebiet“ hätte es ihm besser gefallen.

Pröbst sah es anders. „Wir verbauen uns nichts“, sagte er mit Blick auf die bekanntlich bitternötige Erweiterung der Schule. „Da haben wir noch mehrere Hektar frei, wenn wir die Schule doch wo anders bauen sollten.“ Auch die Stadtwerke Dorfen, mit der der Markt eigens ein Kommunalunternehmen gründet, hätten sich für den Standort ausgesprochen.

Bei der kommunalen Wärmeplanung, die in der aktuellen Heizdebatte eine wichtige Rolle spielt, ist man in Wartenberg vielen Gemeinden voraus. Beim Politischen Abend der CSU im Wartenberger Festzelt zeigte sich Pröbst aber, wie berichtet, etwas besorgt wegen der Bundespolitik („Das ist jetzt ein bisschen blöd.“). Der Markt habe ja schon 150 000 Euro für die Planung ausgegeben.

Auf genauere Nachfrage unserer Zeitung sagt Pröbst nun, dass nicht ganz klar sei, welches Heizmedium denn nun gefördert werde. Ob etwa die von Wartenberg eingeplanten Hackschnitzel dabei sind, diese Frage treibt ihn um. Das Ganze müsse „zu den Förderrichtlinien der Häuslebauer passen“. Das Ziel sei, nach dem Winter kommendes Jahr mit dem Bau loszulegen, doch gerade „hängen wir in der Luft“. Deswegen sagt Pröbst: „Sie dürfen Gas geben in Berlin.“