„Kein Wow-Jahr“ für Wartenbergs Imker

Der Sommer hat in diesem Jahr ein wenig verrückt gespielt. Das hat man auch beim Imkerverein Wartenberg gespürt: Die Honigernte war so lala, wie Vorsitzender Dominik Rutz berichtet.

Wartenberg – Der Imker-Kalender ist ein ungewöhnlicher, der nicht dem normalen Kalender folgt. „Das Imkerjahr hat begonnen“, sagt Dominik Rutz, Vorsitzender des Imkervereins Wartenberg. Und zwar, weil die Honigernte seit kurzem abgeschlossen ist. Rutz’ Fazit lautet: Sie war eher durchschnittlich.

„Wer seine Völker gut über den Winter gebracht hat, der konnte durchaus eine sehr gute Ernte einbringen“, sagt er. Die vor dem derzeitigen Regen lange anhaltende Trockenheit hat den Imkern aber zu schaffen gemacht. „Wenn es so trocken ist, honigt es nicht gescheit“, erklärt Rutz. „Es war kein schlechtes Jahr, es war aber auch kein Wow-Jahr“, bilanziert er, nachdem er sich bei den Mitgliedern des Vereins umgehört und überall etwa die gleiche Rückmeldung erhalten hat.

Dass andere Imker von einem Rekordjahr gesprochen haben, wundert Rutz nicht. „Das ist auch stark standortabhängig“, erläuterte er. Das Frühjahr war schon speziell. „Da hat alles auf einmal geblüht. Da haben die Bienen nicht mehr gewusst, wo anfangen. Teilweise waren sie auch noch nicht so weit. Starke Völker hatten da einen echten Vorteil.“

Tatsächlich hatten gegenüber der Heimatzeitung andere Imker hocherfreut von einer Rekordernte gesprochen. Rutz: „Dann hatte der vielleicht seine Kästen besonders günstig stehen. Es gibt enorm viele Einflussfaktoren.“

Der Grund für den etwas ungewöhnlichen Imker-Kalender liegt in der Natur: „Jetzt schlüpfen die Winterbienen, die vielleicht ein halbes Jahr leben.“ Diese müssten möglichst stressfrei dafür sorgen, dass das Volk überlebt. Normale Sommer-Arbeiterinnen leben nicht annähernd so lange: Sechs bis acht Wochen werden sie alt. „Ist doch klar, die arbeiten sich auf“, so der 40-Jährige.

Weil jetzt die Winterbienen schlüpfen, beginne nun auch die Behandlung gegen die Varroa-Milbe und die Fütterung der Bienen mit Zuckersirup. Stress jeder Art schade einem Volk ungemein, denn er verkürze die Lebenserwartung der Tiere, die jetzt schlüpfen.

Darum müsse ein Imker auch mit der Varroa-Behandlung vorsichtig sein. Gegen diese Schädlinge kommt eine Säure zum Einsatz, deren Anwendung zwar den Bienen nicht schadet, aber eben doch einen Stressfaktor darstellt. Letzten Endes stellt Rutz fest: „Jedes Jahr ist irgendwie anders. Mal sehen, wie das nächste wird.“

Klaus Kuhn