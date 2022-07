Die Seele der Indienhilfe Schritt für Schritt: Gründerin Ida Gaßner zieht sich zurück

Von: Markus Schwarzkugler

Oft zu Besuch vor Ort in Indien waren Ida und Sepp Gaßner (Bild oben, 3. v. l. und r.). Nun hat sich das Paar komplett aus dem Vorstand zurückgezogen. Mit neuem Führungsteam geht’s weiter (Bild l., v. l.): Josef Gaßner jun., Monika Blechinger-Zahnweh mit der verabschiedeten Ida Gaßner, Bettina Hörning-Preisinger, Andreas Bauer. Auf dem Bild fehlt Christine Heise. Eine Entscheidung, die schwerfällt „Unvorstellbare Leistung“ Mit Solarkocher fängt alles an © Schritt für Schritt

Eine Ära ist bei der Indienhilfe Schritt für Schritt zu Ende gegangen. Das Gründerehepaar Gaßner ist nun komplett aus dem Vorstand ausgeschieden. Ida Gaßner blickt auf emotionale Jahrzehnte zurück.

Wartenberg/Landkreis – Viele menschlichen Dramen, aber auch viele schöne Begebenheiten, die daraus wie Phönix aus der Asche entstanden sind, hat Ida Gaßner mit ihrer Indienhilfe Schritt für Schritt in den zurückliegenden fast drei Jahrzehnten erlebt. Ein gutes Beispiel dafür: „unser Drillingswunder“, wie es die 89-Jährige nennt. Sie erinnert sich noch gut an jene indischen Drillingskinder, deren Eltern in der Flut ertrunken waren.

Die eigene Verwandtschaft wollte die drei nicht aufnehmen, letztlich nahm sich eine arme Witwe, die selbst ihr Leben kaum finanzieren konnte und kurz vor der Prostitution stand, ihrer an und gründete eine neue Familie. Unter der Hilfe von Schritt für Schritt wurde die Frau zur Näherin ausgebildet, die sich nun ihr Leben finanzieren konnte, und ihre drei neuen Kinder erhielten später Bildung und ein Stipendium.

Geschichten wie diese verdeutlichen, warum Ida Gaßner der Rückzug aus dem Vorstand so schwerfällt. Vollzogen wurde dieser Schritt nun ganz offiziell in der Mitgliederversammlung von Schritt für Schritt. 1995 hattet sie zusammen mit ihrem Mann Sepp (90) den Verein gegründet und ist seither „die Seele von Schritt für Schritt“, wie es Monika Blechinger-Zahnweh formuliert. Sie betreut für die Indienhilfe die Paten in und um Wartenberg. Allein dort zählt Schritt für Schritt gut 200. Insgesamt bringt es der Verein aus Tiefenbach im Kreis Landshut, wo die Gaßners leben, auf rund 5000 Patenschaften.

Ida Gaßner zieht sich nun aus gesundheitlichen Gründen zurück, was ihr Mann schon vor geraumer Zeit hatte tun müssen. Seine Gattin ist mit seiner Betreuung sehr eingespannt – ein weiterer Grund für ihren Rückzug.

Der Vorstand bleibt aber in Familienhand. An vorderster Front stehen nun als Vorsitzende ihre Kinder Josef Gaßner und Christine Heise, die beide auch Gründungsmitglieder sind. Außerdem im Vorstand sind Blechinger-Zahnweh als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Schriftführerin Bettina Hörning-Preisinger und Schatzmeister Andreas Bauer.

„Ida war immer der zentrale Anlaufpunkt für alle Belange des Vereins. Das Telefon stand nie still, und der Computer war immer aktiv. Jeder Anruf wurde freundlich entgegengenommen, jede Mail zeitnah beantwortet. Das Arbeitspensum war enorm, freie Tage gab es kaum“, berichtet Blechinger-Zahnweh voller Bewunderung.

Manche Aufgaben, zum Beispiel die organisatorische Betreuung der Patenschaften oder die Buchhaltung, hatte Ida Gaßner zuletzt bereits an ihre emsigen Mitstreiter wie Rainer Griedl und Hörning-Preisinger abgetreten. „Beratend und als graue Eminenz steht sie uns aber – soweit möglich – immer noch mit ihrem Erfahrungsschatz zur Verfügung“, sagt Blechinger-Zahnweh. Für die Gaßners sei es „sehr beruhigend, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird und die Armen in Indien weiterhin unterstützt werden“. Wichtiger Garant dafür seien auch die Helfer vor Ort in Indien. Die wichtigsten Partner sind die Familie Samson und die Deutsch sprechende Schwester Kala, über deren Engagement unsere Zeitung schon mehrfach berichtet hat.

Wohl nicht ersetzen können wird der neuformierte Vorstand die sympathische und unkomplizierte Art des Ehepaars Gaßner, ist sich Blechinger-Zahnweh bewusst. „Jeder, der sie in Vorträgen oder Gesprächen erlebt hat, hatte das Gefühl, sehr besonderen Menschen zu begegnen, die so viel Gutes für die Bewohner in indischen Slums, vor allem für die Kinder, getan haben. Es scheint schier unvorstellbar, dass zwei einzelne Personen ein derartiges Projekt auf den Weg bringen konnten.“ Der Bau von Schulen und Häusern soll an dieser Stelle als Beispiele des Vereinsengagements genügen.

„Es gab aber auch Rückschläge, die sehr wehtaten, zum Beispiel, als ein Trinkwasserbrunnen, der mit viel Engagement und hohen Kosten errichtet waren war, bei der Flutkatastrophe unbrauchbar wurde und auch nicht mehr repariert werden konnte. Oder als während der Pandemie viele Kinder, auch viele unserer Patenkinder, starben“, blickt Ida Gaßner auf ihr Lebenswerk zurück.

Ihren Anfang nahm die Indienhilfe im Sommer 1993, als Ida und Josef Gaßner Bischof Peter Chenaparampil kennenlernten, der in der Pfarrei St. Martin in Landshut zu Besuch war und von einer Hungersnot im südindischen Bundesstaat Kerala berichtete, wo Schritt für Schritt heute tätig ist. Der Bischof interessierte sich sehr für den Solarkocher, der bei den Gaßners im Garten stand, und wollte versuchen, ihn in seiner indischen Heimat einzusetzen. Also flog Sepp Gaßner im April 1994 zum ersten Mal nach Indien – im Gepäck drei Bausätze, die dann mit Unterstützung Einheimischer in Krankenhaus, Waisenhaus und Priesterseminar für die Versorgung mit heißem Wasser montiert wurden.

Damals lernte Gaßner Schwester Kala kennen, die im Waisenhaus 75 heimatlose, verwaiste Mädchen betreute. Sie stand ihm als Dolmetscherin zur Verfügung. Sepp Gaßner sah die Not der Kinder, die auf dem blanken Boden schliefen, und entschloss sich spontan, stabile Holzbetten in Auftrag zu geben. Es war der Auftakt einer langen Hilfsgeschichte.