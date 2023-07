Tankstelle, Autohaus, Werkstatt: Trauer um den Wartenberger Josef Sedlmaier

Nachruf: „Ein Unternehmer mit Leib und Seele“

Von Markus Schwarzkugler

Er kam aus ärmlichsten Verhältnissen und hat sich in seinem Leben viel aufgebaut: Josef Sedlmaier war für seine Tankstelle, sein Autohaus und die Werkstatt in Wartenberg bekannt. Nun ist er verstorben. Ein Nachruf.

Wartenberg – Ein Kreuz ist das heutzutage mit all diesen Anglizismen in der deutschen Sprache. Also macht sich Josef Sedlmaier junior daran, seinem Vater, Josef senior, den Begriff „Work-Life-Balance“ zu erklären. Der 90-Jährige muss danach loslachen und meint: „Das wenn wir früher g’macht hätten, dann wär’ aus uns nix worn.“ Er stammt eben aus ärmlichsten Verhältnissen, hat später, mit nichts als Startkapital, Tankstelle und Autohaus in Wartenberg aufgebaut. Nun ist Josef Sedlmaier im Alter von 92 Jahren verstorben.

Sedlmaier wird im September 1930 in Schelchenvils bei Burgharting im Holzland geboren. Ärmliche Verhältnisse herrschen auf dem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen, auf dem er mit seinem älteren Bruder Bartholomäus und der älteren Schwester Maria aufwächst. Sein Vater Peter verstirbt früh, der kleine Josef ist damals erst acht Jahre alt. Zu allem Überfluss muss Bruder Bartl in den Krieg, fortan bestreiten Mama Maria, Josef und seine Schwester den kargen Lebensunterhalt. Später wird Josef Sedlmaier seiner Familie oft lachend erzählen, wie er als Zehnjähriger auf dem Hänger gesessen ist und ihn der Ochse, der diesen gezogen hat, unbremsbar nach Belieben übers Feld jagte.

Mit 15 beginnt er eine Lehre beim Schmied Nett in Reichenkirchen. Den nicht unerheblichen Weg dorthin und zurück bewältigt er tagtäglich mit dem Fahrrad. Nach dem Ende der Lehre wechselt er zum Hasler am Wartenberger Marktplatz, danach zum Schleibinger in Burgharting. „In der Zeit hat jeder alles gemacht“, erzählt Josef junior. In den Schmieden damals werden etwa Landmaschinen auf Vordermann gebracht. Sein Vater ist Haus- und Hofmechaniker.

+ Josef Sedlmaier im fortgeschrittenen Alter. © Privat

Bei seiner Arbeitsstelle in Burgharting lernt er den Schleibinger Toni kennen. Die beiden werden engste Freunde, für 75 Jahre. Bei Josef Sedlmaiers Beerdigung vergangene Woche ist der Toni freilich auch dabei – es ist sein 90. Geburtstag. „Er hat geweint. Um seinen besten und letzten Freund“, erzählt Josef Sedlmaier junior. Noch bis vor kurzem habe sein Vater seinen Spezl regelmäßig besucht und mit ihm die Nachrichten im Erdinger Anzeiger diskutiert.

Anfang der 60er Jahre, nach der Kfz-Meisterprüfung in München, entschließt sich Josef Sedlmaier zur Selbstständigkeit. Er kauft das Grundstück an der Erdinger Straße in Wartenberg, das damals in einem ganz schlechten Zustand ist. Die Bürger haben es bis dahin dafür genutzt, dort ihren Bauschutt hinzuwerfen. Also wurde erst mal – unter Mithilfe von Freunden – viel geschaufelt, der schlechte Boden stabilisiert. Doch mit was den Bau von Tankstelle, Autohaus und Werkstatt bezahlen? „Er hatte ein unglaubliches Verhandlungsgeschick“, erzählt sein Sohn. So zieht er Verträge mit VW – später folgt der Wechsel zu Ford – und Shell an Land, wodurch er überhaupt erst das Geld von der Bank bekommt.

1963 heiratet er seine große Liebe, Leni Schalbeck aus Burgharting. Man kennt sich aus der Nachbarschaft und natürlich vom Tanzen. Ein Jahr später kommt das erste Kind Anneliese zur Welt, 1967 Elfriede. Seine Töchter liebt der Papa über alles. Doch das Schicksal schlägt erbarmungslos zu, als Elfriede mit gerade mal sechs Jahren an Leukämie verstirbt, was ihren Eltern das Herz bricht. Das Glück kehrt mit Nachzügler Josef zurück, der 1976 geboren wird. Stolz wird der Senior später auch auf seine Enkelkinder Sebastian, Thomas, Evi, Martin und Alexandra sein, natürlich auch auf seine Urenkel Vincent, Jonas und Antonia, die ihm viel Freude bereiten.

Der Vater treibt über die Jahrzehnte sein Unternehmen zielstrebig und fleißig voran. Urlaub? Vielleicht mal drei Tage Südtirol. Sein Sohn sagt: „Er war ein Unternehmer mit Leib und Seele. Zu mir hat er mal gesagt: ,Bua, zwei Sachen musst du haben, wenn du ein guter Unternehmer sein willst: Weitblick und Glück.‘ Das hatte er.“

Bis zum Schluss sieht man Josef Sedlmaier quasi überall im Ort. Er dreht in Wartenberg mit dem Auto seine Runden und überprüft, ob noch alles beim Alten ist. Mit Begeisterung besorgt er bis ins hohe Alter dringend nötige Ersatzteile für die Werkstatt. Offiziell übernimmt sein Sohn die Firma erst 2017.

Vereinstechnisch ist Sepp Sedlmaier vor allem in Burgharting verwurzelt – im Kriegerverein, bei den Fischern und den Dämmerschoppen-Freunden. Und in Auerbach beim Skiclub. Von der Politik hält er sich aber fern. „Wenn man ein Geschäft hat, sollte man politisch neutral sein“, findet er. „Das war ein Zwiespalt bei uns“, sagt sein Sohn, der bekanntlich seit sechs Jahren für die CSU im Marktrat aktiv ist. „Letztlich sind wir beide mit unseren Meinungen gut gefahren.“

Sein Vater ist ohne Leiden verstorben – wie er es sich immer gewünscht hatte.