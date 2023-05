Kabarett, Schlager, Pop und Volksmusik

Das Programm des KulturSommers stellten vor (v. l.): Franz Ganslmaier, Peter Bisaha, Maxi Kronseder, Christian Pröbst und Bernd Scheumaier. © spa

Die Macher des KulturSommers in Wartenberg stellen ihr Programm vor. Start ist am 7. Juni.

Wartenberg – Ein attraktives Programm für den KulturSommer haben die Macher kürzlich vorgestellt. Das sind Maxi Kronseder, Bernd Scheumaier und Peter Bisaha. Franz Ganslmaier und Bürgermeister Christian Pröbst überzeugten die Ideen für die neun Veranstaltungen, die vom 7. Juni bis 23. September stattfinden sollen.

Den Auftakt macht am 7. Juni Christine Eixenberger um 20 Uhr am Nikolaiberg mit ihrem aktuellen Kabarett-Programm. Da können sich sicher auch Lehrer und Schüler köstlich amüsieren, denn die Eixenberger ist Lehrerin und plaudert aus dem Schulalltag.

Am 24. Juni geht es dann ab 18 Uhr auf den Berg zur Sonnwendfeier. Gegen 21 Uhr wird Keltania live auftreten, passend dazu werden die Flammen in den Himmel lodern. Der Eintritt ist frei. Am 2. Juli gibt Nicki ab 19 Uhr zusammen mit der Aftershow Band I-Düpferl am Nikolaiberg ihr Gastspiel gibt.

Die Band DIS-M sorgt mit Vorband Elli und Tina am 6. Juli ab 19.30 Uhr für bayerische Popmusik – unplugged mit Gitarre. Elli und Tina aus Freising waren auch schon bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Auch die Volksmusik kommt heuer nicht zu kurz. Die Strogentaler Blasmusik, die Stadlmusi, die Kindertanzgruppe des VTV und Peter Bisaha sind am 9. Juli ab 18 Uhr bei freiem Eintritt am Berg. Die Berglerner Bird Attack, eine Rock‘n’Roll-Band, zu der „Didi“ Dietmar Geier den Kontakt herstellte, gastiert am 13. Juli um 19.30 Uhr am Nikolaiberg.

In der Strogenhalle gibt es am 18. Juli mit Sternschnuppe für die Kinder der Grundschule und Kindergärten ein Schmankerl. Das letzte Konzert am Nikolaiberg bestreiten dann am 27. Juli D‘Bavaresi mit bayerischen Hits mit Witz ab 20 Uhr. Es ist als Familienkonzert mit Kinderprogramm ab 18 Uhr konzipiert. Hier gibt es 500 Freikarten, die man beim Rathaus abholen kann.

Den Schlusspunkt setzt das Salonorchester Café au Late am 23. September um 19 Uhr in der Aula der Marie- Pettenbeck-Schule. Die Bewirtung übernehmen die örtlichen Vereine und Anton Müller vom Gasthaus Reiter. Zum Bühnenaufbau am 25. Mai werden wieder möglichst viele Freiwillige gesucht.

Infos und Tickets gibt es unter Kultursommer.Wartenberg.de. Tickets werden zudem verkauft am Samstag bei Peter Bisaha am Wochenmarkt und beim Fest des Kindergartens zum 30-jährigen Jubiläum. spa