Kahlschlag am Nikolaiberg

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Die gefällten Bäume am Nikolaiberg geben den Blick auf die Kirche richtig frei. Ob die Eigentümer sich an einem gemeindeeigenen Baum vergriffen haben, muss jetzt geklärt werden. © Klaus Kuhn

Die Eigentümer fällen Bäume am Burggraben, obwohl eine Bebauung dort nicht erlaubt ist. Der Marktgemeinderat klärt nun, ob auch ein Baum im Gemeindebesitz gefällt worden ist.

Wartenberg - Es gibt weiter richtig Ärger am Burggraben in Wartenberg. Wie berichtet, haben Marktgemeinderat sowie Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss eine Bebauung des Nordhangs zum Nikolaiberg hinauf verhindert. Jetzt haben die Eigentümer praktisch alle Bäume dort gefällt, einen regelrechten Kahlschlag vorgenommen. Nur ein paar Obstbäume sind stehen geblieben.

Das kam in der Sitzung des Ausschusses am Montag zur Sprache. Auf Nachfrage musste Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) berichten, dass es gegen die Baumfällung keine Rechtsmittel gebe. Er vermutete dann, dass hier eine Klage gegen die Entscheidungen des Markts Wartenberg, aber eben auch des Landratsamts, vorbereitet werde.

Wie berichtet, hatte die Kreisbehörde den gesamten Bereich zum Außenbereich erklärt und damit das Vorgehen des Markts Wartenberg erst möglich gemacht.

Möglicherweise haben es die Eigentümer aber doch übertrieben mit ihrer Baumfällaktion. Ausschussmitglieder hatten sich auf dem Gelände umgesehen und stellten nun in der öffentlichen Sitzung die Vermutung an, dass die Motorsäge auch einen Baum, der auf Gemeindegrund stand, „erwischt“ haben könnte.

Pröbst zog die Augenbrauen hoch und holte das Luftbild auf die große Leinwand, aber da war das noch nicht zu erkennen. Pröbst kündigte darauf eine genauere Untersuchung an. Die Marktverwaltung verfüge aus dem Bereich „Abwasser“ über genauere Geräte, um die Eigentumsverhältnisse genau klären zu können, sagte er. Möglicherweise kommt das Thema noch in den Ausschuss zurück. klk