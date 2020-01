Personalsuche auf Bairisch: Kinderhort schaltet lustige Stellenanzeige - aus ernstem Grund

Ein Kinderhort in Wartenberg (Bayern) sucht einen neuen Kinderpfleger. Die Stellenanzeige gibt‘s auf bairisch - aus einem bestimmten Grund, der nachdenklich macht.

Im Kinderhort in Wartenberg ist man auf Personalsuche.

Zu diesem Anlass wurde eine Anzeige geschaltet - auf bairisch.

Warum nicht auf hochdeutsch, das erklärt die Hort-Leiterin.



Wartenberg – Gutes Personal zu finden, ist in manchen Branchen nicht ganz einfach. Auch nicht auf dem Gebiet der Kinderbetreuung. Im Kinderhort des Marktes Wartenberg hat man sich deshalb etwas Zünftiges überlegt: eine Stellenanzeige, ganz auf bairisch. „Mia, der Kinderhort Markt Wartenberg, braan fia unsan Haufa zum naxtmöglichn Zeidpunkt oan Kinderpflega (m/w/d) in Teilzeit“, heißt es in der Anzeige, die der Hort in diversen Medien veröffentlicht hat. „Man muss ja auf sich aufmerksam machen und etwas anderes bieten als die anderen“, findet Kinderhort-Leiterin Nicola Wäldchen.

Kinderpfleger gesucht: Bairische Anzeige hat mehr Erfolg, als auf hochdeutsch

Eine ähnliche Anzeige habe die Einrichtung schon einmal geschalten. „Beim letzten Mal hatten wir Erfolg“, sagt Wäldchen. Und meint damit: mehr Erfolg als in der Vergangenheit mit Anzeigen auf Hochdeutsch. Die Idee dahinter: mit Dialekt Sympathie und Interesse wecken, schlichtweg mehr Leute erreichen. Zwei Bewerbungen liegen ihr bereits vor, berichtet Wäldchen, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum morgigen Mittwoch.

Arbeiten in der Kinderbetreuung: Personalsuche gestaltet sich schwierig

Gefragt ist „a Kinderpflegaausbuidung“. Und: „Wenn du guad drauf bist und Kinda gern mogst, in unsam Haufa dabei sei wuist und bis zua 30 Stund arbadn mächst, dann ruaf uns o oda schick glei dei Bewerbung.“ Denn: „Mia brauchan di!“ Wer letztlich den Posten bekommt, darf sich unter anderem auf „a Arbad, de ned langweilig werd“, „ois Mögliche zum Doa“ und „nette Kinder vo da 1. bis zua 4. Klass“ freuen.

50 Kinder wollen betreut werden: Personalsuche immer „ganz schwierig“

Die Suche nach Personal sei für den Hort „ganz schwierig“, berichtet Wäldchen. Das sei einerseits regional bedingt, findet sie, aber hänge schlichtweg auch mit den Arbeitszeiten zusammen. Man könne keine Vollzeitstelle bieten, zudem laufe die Betreuung der Schulkinder am Nachmittag ab – Montag bis Donnerstag nach Schulschluss bis 17 Uhr und freitags bis 15.30 Uhr. Nur in den den Ferien geht’s schon um 7 Uhr los.

Fünf Erzieher, unterstützt von Praktikanten, sind derzeit im Hort für rund 50 Kinder verantwortlich. Gesucht wird nun eine Kinderpflegerin oder ein Kinderpfleger, die oder der eine verabschiedete Kraft ersetzen soll. „Wenn alle da sind, läuft’s super“, sagt Wäldchen über die Auslastung der Mitarbeiter.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Plan, mit einer kuriosen Anzeige mehr Bewerber zu bekommen, aufgeht. Bereits 2018 suchte ein Unternehmen aus Niederbayern mit Hilfe einer bairischen Stellenanzeige nach Bewerbern - und zwar sehr erfolgreich.

