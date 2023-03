Kinderschutzbund mit bewährtem Vorstand

Von: Klaus Kuhn

Der Vorstand des Kinderschutzbundes Wartenberg bleibt mehrheitlich im Amt (v. l.): Martina Massanetz, Steffi Rutz, Caroline Hewig, Claudia Bauer, Christiane Huber, Meike Ilse, Monika Kalinetz-Griebl und Michael Huber. © Klaus Kuhn

Die Neuwahlen absolvierten sie im Schnelldurchgang. Der Vorstand des Kinderschutzbundes Wartenberg wurde bestätigt. Das Osterbasteln am Samstag, 25. März, ist der nächste Termin.

Wartenberg – Der Kinderschutzbund Wartenberg hat in seiner Jahreshauptversammlung den Vorstand neu gewählt. Dabei wurde Vorsitzende Meike Ilse ebenso im Amt bestätigt wie ihre Stellvertreterin Christiane Huber. Weitere Stellvertreterin ist Caroline Hewig.

Die gut besuchte Versammlung im Bürgerhaus bestimmte Claudia Bauer zur Schatzmeisterin und Martina Massanetz zur Schriftführerin. Michael Huber ist ihr Stellvertreter. Monika Kalinetz-Griebl, Stefanie Rutz und Thomas Schaberl (neu) sind Beisitzer. Irene Hilf und Brigitte Huber prüfen die Kasse. Die Wahlen erfolgten im Schnelldurchgang und einstimmig.

Bürgermeister Christian Pröbst war nur kurz von der Haushaltsklausur gekommen, um sich für die Arbeit des Kinderschutzbundes zu bedanken. Der Kontakt sei hervorragend, sagte er und bot weitere Unterstützung der Gemeinde an.

Im Rechenschaftsbericht gab es eine aus Sicht des Kinderschutzbundes erfreuliche Tendenz: Bei der „Aktion saubere Landschaft“ wurden auf dem Zentralspielplatz nicht so viel Müll und Zigarettenkippen gefunden wie in früheren Jahren.

Der Bienenlehrpfad hinter der Schule ist neu, und der wurde von den Kindern gut angenommen. Auch der Tag der offenen Tür im Bürgerhaus wurde vom Vorstand als voller Erfolg gewertet. Da war der Kinderschutzbund mit kreativen Angeboten in der Spielstube im ersten Obergeschoss dabei.

An die Kapazitätsgrenzen kam die Spielstube beim Herbstbasteln im vergangenen Oktober. Mit 34 Kindern war das Angebot ein echter Renner.

Der Kinderschutzbund hat auch andere Einrichtungen finanziell unterstützt: 200 Euro spendete er an verarmte Kinder in Siebenbürgen, das Josefsheim in Wartenberg erhielt 300 Euro. Sachspenden für 291 Euro gingen über die Flüchtlingshilfe Erding in die Ukraine.

Die Vorstellung eines Jahresprogramms entfiel. „Natürlich haben wir viele Ideen, aber wir haben noch keine genauen Daten.“ Die Vorsitzende begründete das mit den Unsicherheiten, die einfach nach der Pandemie geblieben seien.

Am morgigen Samstag wird ab 10 Uhr im Bürgerhaus das Osterbasteln angeboten. Aus der Mitgliedschaft heraus wurde angeregt, einen Fahrradparcours anzubieten – und zwar auf dem Verkehrsübungsplatz. Weiter wurde der Wunsch vom Jugendforum vorgetragen, Verbesserungen aim Skaterplatz vorzunehmen.