Kinderschutzbund Wartenberg: Die schützende Hand über dem Nachwuchs

Der Wartenberger Kinderschutzbund wird 40 Jahre alt. Ein Geburtstagsinterview mit der Vorsitzenden, Christiane Huber.

Wartenberg – Weil’s im Winter bekanntlich kalt ist, hat der Wartenberger Kinderschutzbund die Feierlichkeiten zu seinem 40. Geburtstag auf Ende September vorgezogen. Wie berichtet, gab es ein großes Spielplatzfest, das sich an einem schönen September-Tag auf dem Zentralspielplatz freilich besser umsetzen ließ, als es das nun im Dezember der Fall gewesen wäre. Diesen Monat ist der Bund ganz offiziell 40 Jahre alt geworden.

Höchste Zeit also für ein Geburtstagsinterview mit Vorsitzender Christiane Huber. Sie steht dem Verein seit 2012 vor und ist seit 20 Jahren Mitglied. Die Mutter zweier erwachsener Söhne ist kaufmännische Angestellte. Ihre Freizeit verbringt die Wartenbergerin mit ihrem Mann und Hund im Bayerischen Wald oder beim Skifahren. Doch sie engagiert sich auch intensiv und ehrenamtlich im Kinderschutzbund. Ein Einsatz, der heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Das muss auch der Kinderschutzbund immer wieder leidlich erfahren.

Frau Huber, 40 Jahre Kinderschutzbund. Was bedeutet Ihnen das?

Als sich 1979 eine Gruppe tatkräftiger Frauen zusammenfand, um die Grundschule wieder in unseren Ort zu bringen, hat keiner geahnt, was aus dieser Aktion einmal werden würde. Am 4. Dezember 1979 wurde von diesen Frauen unter dem Vorsitz von Elke Mihm der Ortsverband gegründet. In der Gründungsversammlung hatte der Kinderschutzbund in Wartenberg 13 Mitglieder. Seitdem wächst diese Zahl stetig. Heute sind es 80 Mitglieder. Wir finden es klasse, dass der Ortsverband über eine so lange Zeit aktiv zu einem lebendigen Bild der Gemeinde beigetragen hat und noch immer beiträgt.

Worüber freuen Sie sich besonders?

Einen großen Stellenwert hatten immer die Spielplätze in unserer Gemeinde, bei deren Errichtung und Erhalt wir mitwirken. 2018 haben wir etwa zwei Tischtennis-Platten für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde gespendet. Eine steht am Skaterplatz, die andere auf dem Strogenspielplatz. Darüber hinaus liegt uns die Verkehrssicherheit für Kinder sehr am Herzen, daher bemühen wir uns um verkehrsberuhigende Maßnahmen wie die Einrichtung von Tempo-30-Zonen nicht nur rund um Schule und Kindergärten.

Der Kinderschutzbund tritt auf Bundesebene für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Wie passt das mit Ihren Aktionen zusammen?

Damit der Bundesverband auf politischer Ebene für diese Rechte eintreten kann, benötigt er finanzielle Unterstützung. Diese bekommt er unter anderem aus den Mitgliedsbeiträgen. Auch bei uns wird es zunehmend schwieriger, Mitglieder zu bekommen beziehungsweise zu erreichen. Wie auch in anderen Vereinen stellen wir ein schwindendes Interesse an ehrenamtlichem Engagement fest.

Es ist also schwieriger geworden, auch für Ihren Verein?

Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, daher würde ich sagen, dass es weder schwieriger noch leichter ist als vor 40 Jahren – aber genauso wichtig. Auch wenn es wohl heutzutage ein größeres Bewusstsein für den Einsatz in Bezug auf Kinderrechte gibt, hat beispielsweise die Digitalisierung eine ganz neue Ebene an Anforderungen und Herausforderungen mit sich gebracht.

Die heutige Leistungsgesellschaft wirkt sich schon bei Kindern auf die Psyche aus. Hinzu kommen Diskriminierung, Mobbing, Gewalt, Kinderarmut. Erleben Sie das alles auch in Wartenberg?

Wir arbeiten eng mit anderen Hilfsorganisationen zusammen und vermitteln auch gerne bei Problemen in der Erziehung oder in der Familie an die richtigen Stellen weiter. Kinderarmut gibt es leider in jedem Ort. Wir haben zum Beispiel Geflüchtete, deren Kinder Unterstützung benötigen. Wir haben vor Ort die Flüchtlingshilfe, die sich genau mit diesen Fällen beschäftigt. Wir sind vor allem darauf bedacht, dass wir unsere Aktionen jedem Kind zugänglich machen. Durch Spenden und Zuschüsse können wir es Kindern aus Familien mit beschränkten finanziellen Mitteln ermöglichen, an unseren Veranstaltungen sogar mit ihren Eltern und Geschwistern teilzunehmen. Hören wir von Diskriminierungen, Mobbing oder gar Gewalt gegen Kinder, verweisen wir auf die entsprechenden Telefonnummern und stellen den Kontakt bei Bedarf her.

Was sind Ihre täglichen Hauptaufgabenfelder?

Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf gemeinsame Aktivitäten und Programme für Kinder und Jugendliche. Dafür stellt uns die Marktgemeinde Wartenberg dankenswerterweise das Bürgerhaus zur Verfügung, in dem viele unserer Aktionen stattfinden. Dort sind auch die regelmäßigen Treffen unserer Mutter-Kind- und Krabbelgruppen. Ein Großteil unserer Mitglieder kommt dank dieser zum Kinderschutzbund, doch wenn die Kinder größer werden, treten viele wieder aus. Wir haben aber auch langjährige Mitglieder, die uns die Treue halten und immer wieder mit anpacken.

Das wird auch bitter nötig sein...

Natürlich ist es auch bei uns so, dass die meiste Arbeit bei Veranstaltungen unsere Vorstandsmitglieder übernehmen. Da geht es von der Idee über die Organisation und Betreuung bis hin zum Aufräumen. Zu den verschiedenen Anlässen unterstützen uns viele Mütter mit selbst gebackenen Kuchen. Die Beteiligung der Freiwilligen nimmt aber auch bei uns weiter ab. Besonders schade finden wir, dass sich auch die Reihen unserer Jugendbetreuer immer weiter lichten. Uns fehlt hier einfach der Nachwuchs. Trotzdem ist unser Programm sehr vielfältig.

Und damit zurück zu Ihren Angeboten.

Wir bieten Ausflüge, Bastelnachmittage, Backen, Lesenächte und noch weitere Aktionen für alle Kinder an. So schaffen wir Chancengleichheit in einer Gesellschaft, in der die Schwächeren immer weniger Rechte zu haben scheinen. Um möglichst allen Kindern die Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu ermöglichen, bezuschussen wir viele dieser Unternehmungen. Zum Beispiel gibt es Vorträge, Seminare und Referate zu verschiedenen Themen. Einmal im Jahr kommt etwa die Familientherapeutin Heidi Schels aus Freising, die sehr humorig über familienrelevante Themen berichtet. Ein schönes Beispiel unserer Aktivität war der Besuch im Münchner Rundfunkorchester zu „Klassik zum Staunen“ im Prinzregententheater. Schön ist es, wenn die Kinder auch mal ohne Medien etwas anderes erleben können. Zudem sind wir fleißig am Ferienprogramm beteiligt.

Und am Nikolausmarkt.

Viele Leute unterstützen uns im Laufe des Jahres mit Sachspenden, und wir verlosen diese dann dort in unserer Wichtelstube. Bei uns gibt es keine Nieten, sondern nur Gewinne. Mit dem Erlös finanzieren wir unsere Veranstaltungen im folgenden Jahr.

Und Sie spenden auch.

Wir spenden jedes Jahr zum Beispiel den Weihnachtsbaum für ein Frauenhaus. Der Baum wird vom Verkäufer an uns gespendet, und wir geben dann den Baum dem Frauenhaus. Wir unterstützen auch verschiedene andere Organisationen, die Kinder in welcher Form auch immer unterstützen, gemäß dem Motto: „Wenn’s uns gut geht, soll’s anderen auch gut gehen.“

Wie sieht Ihr Team aus, wie ist der Ortsverband Wartenberg organisiert?

Unser Vorstand setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen. Zur Seite stehen mir meine zwei Stellvertreterinnen Susanne Weiß und Meike Ilse. Das Amt der Schriftführerin hat Martina Massanetz inne. Caroline Hewig ist unsere stellvertretende Schriftführerin und Presseverantwortliche. Mit der Kasse betraut sind Sonja Scholpp und ihre Vertreterin Claudia Bauer. Beisitzer sind Monika Kalinetz-Griebl, Vivien Trinkler und Mathias Kaesler.

Zum Abschluss haben Sie vielleicht noch einen Tipp für die Eltern parat?

Wir denken, dass sich Eltern nicht von der Masse an guten Ratschlägen, die man überall bekommt, verunsichern lassen sollten. Trotzdem sollten sie aber auch auf professionelle Hilfe wie Beratungsstellen zurückgreifen, wenn sie selbst das Gefühl haben, dass etwas aus dem Ruder läuft. Daher bemühen wir uns jedes Jahr, auch einen interessanten Vortrag zu verschiedenen Erziehungsthemen bei uns anzubieten. So möchten wir Anstöße geben, damit die Kinder mit Ruhe und Sicherheit zu verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen können.

Markus Schwarzkugler