„Anrüchig“, aber unverzichtbar

Am Herzstück der Wartenberger Kläranlage waren die Gäste mit den Mikroben gewissermaßen auf Augenhöhe. Die Prozesse vom dreckigen hin zum sauberen Wasser erklärte Michael Sedlmeier (2. v. l.), dessen Unternehmen die Anlage betreut.

Spannende Führung: So läuft die Aufbereitung in der Wartenberger Kläranlage

Wie wird das Abwasser wieder sauber? Die Initiative Unfairmüllt, die bei diesem Bildungsangebot mit dem Medienzentrum zusammenarbeitet, freute sich über 36 Anmeldungen zur Führung durch die Wartenberger Kläranlage. Wir waren bei dem spannenden Rundgang dabei.

Wartenberg – Bürger aller Generationen waren gekommen, um sich von Michael Sedlmeier, dessen Unternehmen die Anlage betreut, die Abläufe erklären zu lassen. Sedlmeier füllte zunächst Probengläser: Eins mit dem dreckigen Wasser aus dem Zulauf, eins mit dem Belebtschlamm aus der biologischen Reinigungsstufe, und eins schön klar und sauber aus dem Ablauf. Sedlmeier begann mit dem Zulauf und war schnell bei jenem Thema, das die Gemüter vor einigen Wochen so erhitzt hatte: Feuchttücher im Gebüsch an der Strogen (wir berichteten). Er führte vor, dass die Feuchttücher einfach nicht zerreißen wo0llen, sie können einen bis zu einem Meter langen „Zopf“ bilden, der Pumpen blockieren kann. Sedlmeier zerrte ein solches Tuch mit Gewalt auseinander. „Das hat einfach im Abwasser nichts zu suchen“ meinte er. Mehr noch: „Eigentlich braucht man sowas überhaupt nicht.“ Alle groben Feststoffe bleiben ihm zufolge im Rechen hängen und landen in Müllcontainern.

Sofort kam die Frage aus dem Publikum nach dem Sinn von feuchtem Toilettenpapier auf. Sedlmeier meinte nur: „Das ist im Prinzip dasselbe.“

+ Staunten über die Reinigungsleistung der Maschinen: Sandra Alexi und ihr Sohn Maximilian schauten genau hin. Die Wartenberger Kläranlage bringt es nach ihrer Erweiterung mittlerweile auf 9000 Einwohnergleichwerte. © Kuhn

Hinter dem Rechen kommt ein sogenannter Sandfang, im Grunde ein Trichter, in dem sich Sand und anderes Geschiebe aus dem Kanal absetzen kann. Auch Fett wird an der Wasseroberfläche abgeschieden. Erst dann kommt das Ganze in die „Biologie“, wo Milliarden von Mikroorganismen die eigentliche Reinigungsleistung erbringen. Staunend standen die Gäste vor der blubbernden braunen Brühe. Wie alle Lebewesen brauchen auch diese Mikroben Sauerstoff aus der Luft, und der wird durch Kompressoren fein verteilt in das Wasser eingeblasen.

Erst dann geht es in die Nachklärung, wo der Schlamm sich absetzt und oben das saubere Wasser abgezogen wird. Das mittlere Probenglas tat dem Firmenchef den Gefallen, das vorzuführen: Der Belebtschlamm hatte sich während seines Vortrags abgesetzt, und sauberes Wasser wie aus dem dritten Glas wurde sichtbar.

Sedlmeier nutzte die Gelegenheit, intensiv die Werbetrommel für das Berufsbild „Fachkraft für Abwassertechnik“ zu rühren. Diese Leute würden gebraucht, betonte er. „Aber das will keiner wirklich machen, das hat was Anrüchiges.“ Nun, zu „riechen“ gab es nur etwas im Rechenhaus für die Gäste, insoweit war auch diese Vorführung überzeugend.

Aber Sedlmeier kennt natürlich auch die Schattenseiten: „Da hatten wir mal was in Pesenlern“, erinnerte er sich. „Da hat einer tatsächlich Kies über die Kanalisation gelassen – und das zwischen Weihnachten und Neujahr.“ Es sei eine arge Schufterei gewesen, um das Abwassersystem wieder in Ordnung zu bringen.

Sedlmeier ließ auch das Thema Klärschlamm nicht aus: Der Wartenberger wird entwässert und geht in die Verbrennung. Sedlmeier weiß aber auch von neuesten Entwicklungen: „Phosphor ist ein endlicher Rohstoff.“ Also sollte der aus dem Klärschlamm wieder raus und in den Kreislauf zurück.

Auch das Thema Energiebedarf kam zur Sprache. Sedlmeier: „Die Kläranlage ist die kommunale Einrichtung mit dem größten Energiebedarf.“ Wer die mächtigen Kompressoren brummen hörte, mochte das glauben. Darum mache die Photovoltaik-Anlage, die bekanntlich kürzlich installiert worden ist, durchaus Sinn.

Lisa Gadenne-Wurzbacher von Unfairmüllt sagte der Heimatzeitung, dass das nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen ist: „Wir bringen bald weitere Ankündigungen.“

