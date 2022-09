Wartenberg: Klare Grenzen für die Bebauung am Zieglerberg und in Auerbach

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Bleibt weitgehend ohne Bebauung: dieser grüne Bereich am Zieglerberg in Wartenberg. Dorfanger bleibt frei Hochwasser: Ohne Graben geht’s nicht © Klaus Kuhn

Wie geht’s weiter mit der baulichen Entwicklung in der Marktgemeinde? Mit dem Zieglerberg und dem Bebauungsplan für Auerbach hatte Wartenbergs Bau, Umwelt- und Verkehrsausschuss am Montag gleich zwei spannende Themen auf dem Tisch. Klar ist: Nicht jeder Grundstücksbesitzer dort dürfte von den Beschlüssen begeistert sein.

Wartenberg/Auerbach – Am Zieglerberg wird schonend vorgegangen. Der Ausschuss wehrte mit einstimmigen Beschlüssen alle Begehrlichkeiten von Bürgern ab und blieb bei der Hauptvariante, in der Planer Franz Pezold Beschlüsse und Tendenzen einer Ortseinsicht im Sommer (wir berichteten) planerisch umgesetzt hat. Im Flächennutzungsplan greift Pezold auf ein noch nie in Wartenberg eingesetztes Instrument zurück: Es wird der Wille der Gemeinde dargestellt, dass in einem bestimmten Bereich weitere bauliche Entwicklung ausdrücklich nicht gewünscht ist. Mit dieser Idee rannte Pezold im Ausschuss offene Türen ein.

Unterm Strich kommen jetzt 14 Wohneinheiten im Planungsgebiet heraus, acht mehr als bisher. Alles, was an zusätzlichen Bauwünschen angemeldet worden ist, fällt durch. Laut Pezold ist der Bereich, der freibleiben soll, als Schwerpunktgebiet im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises aufgeführt. Zwei Biotope sind kartiert. Anderen überlokalen Planwerken zufolge sei der Bereich „landschaftliches Vorbehaltsgebiet“. Einige der vielen Zuhörer dürften das nicht gerne gehört haben. Mit einer Gegenstimme geht der Plan nun in die erste Öffentlichkeitsrunde.

Laut Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) wird es keine ökologischen Ausgleichsflächen geben. Das sei schwierig, schon weil sich ein derart wertvoller Bereich kaum werde weiter aufwerten lassen. Der Markt habe aber einiges auf dem Ökokonto. Das werde man angehen und den Aufwand dann mit den Bauwerbern abrechnen.

Die Oberflächenentwässerung sprach Franz Ganslmaier (FWG) an, da an dem Hang ein Problem entstehen könnte, weil der Versiegelungsgrad steige. „Das muss man gut planen“, verlangte er.

Besagter Eintrag über die unerwünschte weitere Bebauung findet sich jetzt übrigens auch im Bereich Burggraben, wo einmal die „Höhlenmenschen“ (O-Ton Michael Paulini/SPD) hatten bauen wollen. Pröbst nannte das Ganze eine „logische Konsequenz“ aus den bisherigen Beschlüssen. Die Entscheidung dazu fiel einstimmig.

Auch für Auerbach hat der Ausschuss die weitere bauliche Entwicklung festgeklopft und das Planwerk in die erste Behördenrunde geschickt. Markante Teile wie der Dorfanger bleiben von Bebauung ausgeschlossen. So manche Bürger wünschen sich mehr Flexibilität bei der Gestaltung etwaiger Neubauten. Diesem Wunsch hat der Planer zumindest in Teilen entsprechen können: „Da kommen natürlich sofort die Fragen nach Gleichbehandlung.“

Hinzu kommen Dinge, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2006 noch keine allzu große Rolle gespielt haben, wie die Notwendigkeit, flächensparend zu bauen. Darum sei es verständlich, wenn mehr in die Höhe gebaut werde, so Pezold. Der aktuelle Entwurf setzt genau das um. Der Architekt machte aber auch deutlich, was am alten Plan gut war: Das Ziel, den Charakter des Dorfes zu erhalten, aber auch Erweiterungen möglich zu machen, bezeichnete er als richtig. Pröbst ergänzte, dass alle es für wichtig gehalten hätten, dass beispielsweise die Dachformen so blieben wie sie seien.

Gebaut werden kann aber noch eine ganze Weile nicht. Nicht nur, dass diese vierte Änderung des Bebauungsplans erst noch den Weg durch die beteiligten Behörden finden muss – schwierig ist auch der Hochwasserschutz. Pröbst machte deutlich, dass es ohne die Anlage eines Grabens mit Sicherheit keine Baugenehmigungen geben werde. Hier erntete er auch keinen Widerspruch.

Martin Hambergers (CSU) Hinweis, dass ja durch das Bauen in die Höhe Mehrgenerationenhäuser entstehen könnten, fand bei seinen Kollegen Gefallen. Weitere Begehrlichkeiten einzelner Grundstücksbesitzer lehnte der Ausschuss jeweils einstimmig ab.

Dorfanger bleibt frei

Hochwasser: Ohne Graben geht’s nicht