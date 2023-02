Personallage in Wartenberger Schule angespannt: Klassen mit bis zu 30 Schülern

Von: Klaus Kuhn

Eng ist es mit dem Personal in der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg. © bs

Dem Schulverband Wartenberg geht es, was die Versorgung mit Lehrkräften angeht, nicht viel besser als allen anderen Schulen auch. Schulleiter Michael Braun berichtete in der Sitzung der Schulverbandsversammlung: „Uns wird nicht langweilig.“

Wartenberg – Die Personallage sei „grundsätzlich angespannt“, fuhr Braun fort. Richtig sei aber auch, dass es dem Schulverband gelungen sei, „fähige Leute“ zu akquirieren, „sodass wir uns über Wasser halten können“. Was dabei allerdings Sorge mache, sei die Qualität. Auch das machte Braun in der Versammlung deutlich: Es hätten Klassen zusammengelegt werden müssen, sodass es Schulklassen mit bis zu 30 Schülern gebe. Braun: „Das ist schon eine Nummer.“ Von der jeweiligen Lehrkraft verlange das sehr viel Engagement.

Immerhin dürfe die Pandemie als überwunden gelten. „Es kann der normale Ablauf wieder stattfinden“, berichtete der Schulleiter. Was die Verpflegung angehe, sei ein eigenes Gremium aus Vertretern von Schülern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung gebildet worden. Schwerpunkt sei eine gesündere Ernährung: „Da haben wir ein Auge drauf.“

Zudem sei derzeit die Hausordnung in Überarbeitung. Hier gehe es vor allem für die kommende warme Jahreszeit um das, was der Schulleiter eine „angemessene Kleidung“ nannte. Auch mit diesem Thema ist die Schule nicht allein. Braun machte in der Schulverbandsversammlung deutlich, dass er an der Kleidung der Schülerinnen und Schüler erkennen möchte, dass es sich bei der Schule um einen „Arbeitsplatz“ handle.

In diesem Zusammenhang ist interessant, was bei dem von Wartenbergs Jugendreferentin Melanie Falzetta organisierten Jugendforum herausgekommen war: Dort hatte sich Josy Rössler (11) energisch für Schuluniformen eingesetzt, und damit war sie nicht alleine. Aber sie erkannte auch die soziale Komponente: Schuluniformen, fand sie, würden auch Mobbing entgegenwirken, weil dann niemand mehr mit teuren Markenklamotten angeben könne. Gut möglich also, dass die Debatte in Wartenberg noch eine spannende Richtung nimmt.

Schulleiter Braun berichtete weiter, dass die Klassenbildung für das kommende Schuljahr bereits begonnen habe. Man hoffe natürlich, mehrere kleinere Klassen bilden zu können, hob er hervor. Klassengrößen von 30 Schülern wie derzeit bezeichnete er als „Damoklesschwert“. Er nannte aber auch noch eine weitere Zahl, welche die gewaltigen Investitionen, die im jetzt verabschiedeten Haushalt (wir berichteten) zahlenmäßig erfasst wurden, nicht umsonst sein werden: Die Schule rechnet mit 312 Schülerinnen und Schülern aktuell. Man habe eine geringe Fluktuation.

Auf Nachfrage aus dem Gremium musste der Schulleiter ebenso wie der Schulverbandsvorsitzende, Bürgermeister Christian Pröbst, auch das Thema „Vandalismus“ wieder aufgreifen: Es hat einen neuen Fall gegeben. Pröbst meinte, das sei auch saisonabhängig. Von einer dramatischen Entwicklung wollte in der Sitzung aber niemand sprechen.