Kleine Meister an Geige, Trompete, Querflöte & Co.

Preisträgerkonzert für talentierte Schüler der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Wieder ein Stück mehr Normalität in Wartenberg, auch im kulturellen Bereich: Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg hat ein kleines Preisträgerkonzert für besonders gute Schülerinnen und Schüler an Orchesterinstrumenten organisiert, das am Samstag im Wittelsbacher Saal im Alten Schulhaus stattfand.

Wartenberg – Dabei fehlten diesmal die größeren Ensembles, wie man sie in den früheren Jahren auf der Bühne gesehen hatte. Josef Straßer, Langenpreisings Bürgermeister und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft, hatte zum ersten Mal die Gelegenheit, das kleine Konzert zu eröffnen, und die jungen Musiker hätten durchaus auch eine größere Zuhörerkulisse verdient gehabt.

Jana Maier aus Berglern machte in der Altersgruppe drei an der Querflöte den Anfang. Sie hat den ersten Preis erzielt. In der Altersgruppe zwei startete Christoph Helmecke aus Berglern und holte mit seiner Trompete einen zweiten Preis. Jüngster war Felix Liu in der Altersgruppe 1b mit dem ersten Preis am Klavier, das sonst immer wieder mal von Klavierlehrerin Angela Gruber besetzt wurde, die die Musikanten bei dem einen oder anderen Stück begleitete.

Ben Walther aus Wartenberg war in der Altersgruppe zwei mit der Querflöte angetreten und hatte den zweiten Platz erzielt. Philomena Hintermaier aus Manhartsdorf war in der Altersgruppe vier dabei und brillierte mit ihrer Geige. Es reichte klar für einen zweiten Platz.

Straßer gab zu: „Ich war faul, ich hab nie ein Instrument gelernt. Aber ihr seid auf einem super Weg.“ Was bei dem kleinen Konzert auffiel, war die gute Akustik des neuen Saals, die auch den leisen Instrumenten wie der Querflöte ein ordentliches Gewicht gab. Mit von der Partie bei der Preisvergabe war 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier, freilich vom Fach. klk