Fulminanter Start ins neue Konzertjahr

Das erste Klinik-Konzert für 2019, veranstaltet vom Förderkreis der Klinik, geriet zu einem geradezu fulminanten Start in das Konzertjahr, das heuer mit neun Veranstaltungen fast ausschließlich mit regionalen Gruppen und Künstlern bei einer Sommerpause im Juli, August und September aufwartet.

Wartenberg–Das erste Klinik-Konzert für 2019, veranstaltet vom Förderkreis der Klinik, geriet zu einem geradezu fulminanten Start in das Konzertjahr, das heuer mit neun Veranstaltungen fast ausschließlich mit regionalen Gruppen und Künstlern bei einer Sommerpause im Juli, August und September aufwartet.

Ursprünglich gedacht als eine Veranstaltung, mit der der Verein etwas für die Patienten in der Klinik Wartenberg tun will, haben sich diese Konzerte zu einer Art Geheimtipp entwickelt. Die sonntäglichen Konzerte beginnen alle um 15.30 Uhr. Vor fast restlos vollem Saal spielte am Sonntag das Akkordeonorchester Taufkirchen unter der Leitung von Michael Riedmaier und zeigte Klasse. Die durch diese Instrumentenbesetzung allein schon ungewöhnliche Interpretation von „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar, eigentlich als Marsch komponiert, forderte von den Spielern schon einiges. Die bombastischen Streichersätze aber brachten die Spieler an ihren Akkordeons überzeugend hin, unterstützt von einer eher sparsamen Rhythmusgruppe.

Lorenz Schumertl brillierte mit einem Solo, bevor das Orchester sich wohl zu einem der Höhepunkte dieses Konzerts aufschwang: Johanna Schumertl interpretierte die amourösen Szenen aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß und sang nicht nur brillant, sie spielte regelrecht, ohne auf Noten angewiesen zu sein. Sie tat das mit derart viel Freude, dass der Funke sofort auf das Publikum übersprang. In Spielkunst war sie der zweiten Solistin Tanja Anderschitz, die das Leben bei Hofe interpretierte, sogar etwas überlegen. Beide aber erhielten donnernden Applaus in einem Saal, der seine akustischen Qualitäten und seine Eignung als Konzertsaal einmal mehr unter Beweis stellte. Das nächste Konzert in der Reihe ist am 17. Februar. Da kommt der Orchesterverein Fraunberg unter der Leitung von Ute auf dem Hövel. Bei manchen Konzerten arbeitet der Förderkreis mit dem Kulturmarkt Wartenberg zusammen, etwa wenn im Oktober die Sheperd’s Delight Bigband kommt. KLAUS KUHN