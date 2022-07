Nachteule oder Frühaufsteher? Klinik Wartenberg erhält Sonderpreis für Zeittypen-Projekt

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Geehrt in Berlin: Geschäftsführer Constantin von Stechow und Vera Cordes (l.) vom Personalrecruitment der Klinik Wartenberg mit einer Vertreterin der Barmherzigen Brüder Rilchingen, die den zweiten Sonderpreis erhielten. © AOK

Ein spannendes Projekt verfolgt die Klinik Wartenberg mit ihrer „chronotyporientierten Personaleinsatzplanung“. Wie berichtet, geht es darum, die Mitarbeiter nach diversen Zeittypen – Eule heißt Nachtmensch, Lerche bedeutet Frühaufsteher – einzuteilen und entsprechend ihre Arbeitszeiten anzupassen. Das Projekt ist ein Hauptgrund dafür, warum die Klinik nun vom AOK-Bundesverband einen Sonderpreis überreicht bekommen hat.

Wartenberg – „Pflegekräfte sind tagtäglich vielen Belastungen ausgesetzt“, wird Heinrich Hecht, Direktor der AOK-Direktion Freising-Erding, in einer Pressemitteilung der AOK zitiert. Es sei das Ziel des bundesweiten Wettbewerbs „Gesunde Pflege“, die Gesundheit der Berufstätigen mit innovativen Ideen zu verbessern. Der Bundespflegepreis, der drei Hauptpreise und zwei Sonderpreise umfasst, dreht sich um die gesunde Arbeitsorganisation.

„Gerade in der Pflege darf die Gesundheit der Beschäftigten nicht zu kurz kommen. Denn ihr Beruf verlangt den Pflegekräften enorm viel ab, sowohl körperlich als auch psychisch“, so Hecht. Der Preis sei deshalb Ausdruck der Anerkennung für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, „die sich in diesen herausfordernden Zeiten gezielt für ihre Mitarbeiter einsetzen“, sagte Jens Martin Hoyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands bei der Preisverleihung in Berlin.

Über die Gewinnerprojekte hatte eine Jury entschieden. 18 Einrichtungen, die bereits auf Landesebene für ihr Engagement ausgezeichnet worden waren, waren für den Bundespreis nominiert.

Vor Ort in Berlin war Klinik-Geschäftsführer Constantin von Stechow: „Veränderungen in der Arbeitsorganisation können den Alltag der Pflegekräfte entscheidend verbessern. Die Pflegenden sind zufriedener, fühlen sich weniger gestresst und bleiben dem Beruf länger erhalten“, wird er zitiert.