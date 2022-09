Große Trauer um das Herz der Klinik Wartenberg

Von: Markus Schwarzkugler

Im Arztkittel: So kannte man Prof. Dr. med. Hans Selmair. © Klinik Wartenberg

Er war ein Mann mit schnellen Gedanken, pointierter Meinung und – wenn er es für nötig hielt – scharfer Rhetorik. Und, wenn man ihn mit Franz Beckenbauer im Fußball vergleichen möchte, so etwas wie die Lichtgestalt der Klinik Wartenberg. Am Dienstag ist der langjährige Inhaber und Leiter, Prof. Dr. med. Hans Selmair, nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Wartenberg –Selmair leitete das Haus von 1974 bis 2003, machte es laut Nachruf der Klinik in dieser Zeit zu einer „Perle der oberbayerischen Privatkliniken“ und gab ihr die medizinische Ausrichtung, die das Haus bis heute hat. Es handelt sich um eine Top-Adresse in Geriatrie und Palliativmedizin sowie um Wartenbergs größten Arbeitgeber.

„Seine Persönlichkeit war geprägt von Pflichtbewusstsein, Zielstrebigkeit und dem unbedingten Willen, mit seiner medizinischen Kompetenz das Leiden seiner Patienten zu verringern“: So beschreibt ihn Klinik-Sprecherin Irene Hilf.

1936 geboren, verbrachte Selmair seine Kindheit schon auf dem Klinikgelände. Er liebte seine Heimat. Dem Vorbild des Vaters und Großvaters folgend, studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München Medizin. Er spezialisierte sich auf die Endoskopie und hier wiederum auf Lebererkrankungen. 1962 ging er als Assistenzarzt ans Klinikum Kassel und arbeitete sich hier rasch zum Leitenden Oberarzt hoch. Er habilitierte in Marburg, doch eine Lehrprofessur in München war sein Traum, so dass er in Bayern ein weiteres Habilitationsverfahren durchlief.

1974 folgte Selmair seinem Pflichtgefühl und übernahm die medizinische und wirtschaftliche Leitung der Klinik Wartenberg, die sich seit 1875 in Familienbesitz befand – sein Vater war schwer krank. „Mit Fleiß, Disziplin und unternehmerischem Geschick führte er die Klinik aus der Krise und machte sie zu einer deutschlandweit be- und anerkannten Fachklinik“, sagt Hilf.

Auf seinem Spezialgebiet, der Virushepatitis, veröffentlichte er Bücher, Aufsätze und Forschungsarbeiten, die bis heute zur Standardliteratur in dem Bereich gehören. Als Vorsitzender des Marburger Bundes und durch seine Tätigkeit als Referent, Ausbilder und Gutachter war er in der Ärzteschaft hoch anerkannt und bestens vernetzt.

Selmair litt jedoch lange Jahre an Parkinson, seine eigene Gesundheit zwang ihn 2003, mit 67, in den Ruhestand. Er überführte Klinik und Grundbesitz in eine Familienstiftung, um sie in der bestehenden Form für die Zukunft zu erhalten. Doch auch nach dem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft begleitete er die Entwicklung des Hauses in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsvorstands als väterlicher Mentor.

Aus den Händen von Bundespräsident Roman Herzog erhielt Selmair das Bundesverdienstkreuz am Band für die Schaffung von 300 neuen Arbeitsplätzen. Die Auszeichnung war für ihn auch Verpflichtung, so engagierte er sich Zeit seines Lebens für die Medizin und seine Heimatgemeinde, unter anderem durch seine Mitgliedschaft im Lions Club. 2006 verlieh ihm der Markt Wartenberg die Ehrenbürgerschaft.

Selmair nutzte die Jahre seines medizinischen Ruhestands zum Schreiben, zunächst über die eigene Familiengeschichte. Später, wie er unserer Zeitung anlässlich seines 80. Geburtstags berichtete, sogar einen Spionage- Roman. Dieser spielt im Zweiten Weltkrieg, den Selmair als Bub miterlebt hat.

Stolz war der Wartenberger freilich auch auf seine Familie. Selmair hinterlässt seine Frau Christiane, die beiden Töchter – Isabel und Carolin sind ebenfalls Ärztinnen – sowie sechs Enkel und zwei Urenkel. Selmair wurde schon in der Klinik Wartenberg geboren. In dem Haus, das er über so viele Jahre geprägt hat, ist er nun auch für immer eingeschlafen. Der Kreis hätte sich für ihn nicht passender schließen können.