Klinik Wartenberg: Sammelaktion für Alt-Handys

Wartenberg– Die Klinik Wartenberg beteiligt sich an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“ und ruft die Bürger dazu auf, ausrangierte Mobiltelefone abzugeben. Mit der Sammelaktion möchte die Klinik einen Beitrag zur besseren Versorgung der Kinder im Kongo leisten.

Seit einigen Tagen steht am Empfang der Klinik eine Handy-Sammelbox der Deutschen Telekom. So sei eine fachgerechte Entsorgung der Altgeräte und die Schonung von wertvollen Ressourcen durch Recycling sichergestellt, teilt Klinik-Sprecherin Irene Hilf mit. Pro gesammeltem Handy spende die Telekom einen bestimmten Betrag an ein Projekt im Natur- und Umweltschutz oder aber im sozialen Bereich.

„Wir haben uns dazu entschlossen, mit unserer Aktion ein Gesundheitsprojekt in der Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen“, teilt Hilf mit. Weitere Infos dazu gibt es im Internet auf www.handysammelcenter.de/projekte/gesundheit-foerdern. Die Initiative geht auf den Vorschlag von Klinik-Mitarbeiterin Annegret Sacht zurück.

Wichtig: Vor der Handy-Abgabe müssen die persönlichen Daten gelöscht und die Speicherkarte entfernt worden sein. Einzelne Ladekabels und Akkus dürfen nicht eingeworfen werden. Öffnungszeiten zur Abgabe in der Klinik: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 8.30 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr.