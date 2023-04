Feuerwehr Wartenberg: Komplizierte Motoren-Suche

Von: Klaus Kuhn

2008 war der Motor noch in Ordnung. Inzwischen wird versucht, in das alte Magirus-Fahrzeug das Aggregat eines Opel Blitz einzubauen. © Klaus Kuhn

Der Feuerwehrverein Wartenberg zählt aktuell 225 Mitglieder. Diese Zahl wurde in der Jahreshauptversammlung genannt. Dort ging es auch um die schwierige Motoren-Suche der Oldtimer-Abteilung.

Wartenberg – Diese hat, wie berichtet, einen neuen Chef: Josef Limmer. Georg Furtner ist sein Stellvertreter. Seit vier Jahren versucht die Gruppe, das alte Löschfahrzeug LF 12 wieder in Gang zu bringen. Europaweit gibt es gerade noch zwei bis drei Motoren dieses Typs, und da war nicht dranzukommen. Ein Motor des legendären Opel Blitz könnte passen, erfuhr die Abteilung nun, aber es braucht noch eine Menge Arbeit. „Wir kennen da einen pfiffigen Metallbauer, der uns da aus der Patsche hilft“, so der neue Abteilungsleiter. Gemeint war freilich Bürgermeister Christian Pröbst.

Ziel ist jetzt, den Opel-Blitz-Motor in den Magirus zu basteln, aber schon beim Übergang vom Motor zum Getriebe muss improvisiert werden. Zum Oldtimertreffen heuer wird es jedenfalls nicht reichen. „Das haben wir aufgegeben“, sagte Furtner.

Kassier Rainer Bruchmann nannte einen kleineren vierstelligen Betrag als Gewinn im Jahr 2022.

Armin Reiter wurde zum Beisitzer gewählt. Er ersetzt den verstorbenen Josef Allwang. Vorsitzender Konrad Gruber verteilte Lob: „Wenn wir ein Fest ausrichten, muss ich nicht mehr viel einteilen.“ 35 Freiwillige seien sofort da, wenn es etwas zu tun gebe. Das sei großartig.

Franz Ganslmaier regte unter „Verschiedenes“ die Bildung einer Altersabteilung an. „Die Senioren gehen mit 65 raus“, sagte er. Er habe sich schon erkundigt, andere Feuerwehren hätten so was. Vielleicht sei das eine Sache für die Wartenberger Feuerwehr. Als Vorsitzender des Feuerwehrvereins Auerbach überbrachte er die Grüße des Partnervereins.

Die Feuerwehr Wartenberg wird die Patenschaft für das Jubiläum der Berglerner Wehr übernehmen. Auch das wurde nun offiziell bekannt gegeben. Im Juni 2024 feiert diese ihr 150-Jähriges.